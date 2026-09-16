МИД Украины назвал главное условие для энергетического перемирия с РФ

Украина готова к договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, но ожидает от России определенной позиции. Киев призывает Москву предоставить список объектов и четко определить условия возможного перемирия.

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий 16 сентября заявил, что Украина давно выступает за прекращение огня, которое охватывало бы все необходимые сферы.

"Пусть предоставляют списки объектов, определяют детали. Пусть россияне скажут, как они это видят. И вообще то, что Соединенные Штаты пытаются достичь, такую работу можно приветствовать", — сказал Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что позиция Украины относительно собственных объектов максимально четкая. По словам Тихого, речь идет о полном запрещении применения любого вида оружия против украинской энергетики.

Что известно об энергетическом перемирии

14 сентября Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В то же время, после этого заявления Киев уточнил, что формальной договоренности о перемирии пока нет. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова приостановить удары по российской энергетике, если партнеры смогут обеспечить реальное соблюдение Россией аналогичной договоренности. Президент подчеркнул, что для Киева энергетическое перемирие означает отсутствие атак на соответствующие объекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил жесткое условие прекращения ударов по энергетике РФ.

Также "Комментарии" писали, что Путин пойдет на переговоры только при одном условии. Эксочельщик ЦРУ раскрыл главный страх Кремля.