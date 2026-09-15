Путін піде на переговори лише за однієї умови: ексочільник ЦРУ розкрив головний страх Кремля

Російський диктатор Володимир Путін може погодитися на завершення війни не через одну військову поразку чи дипломатичний тиск, а тоді, коли переконається, що продовження агресії послаблює Росію швидше, ніж Україну. Таку думку висловив колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Девід Петреус у своїй статті для The Washington Post.

Девід Петреус. Фото з відкритих джерел

Після поїздки до України Петреус описав війну як змагання двох стратегій. Москва робить ставку на виснаження України та поступове ослаблення підтримки Заходу, а Київ прагне довести, що може завдавати Росії дедалі більших військових та економічних втрат. На думку Петреуса, вирішальним фактором стає не лише технологічна перевага, а здатність перетворити інновації на масове виробництво зброї.

Росія робить ставку на час

Україна протягом війни неодноразово демонструвала здатність швидко адаптуватися до нових загроз. Дрони, системи управління боєм, високоточна зброя та далекобійні засоби ураження стали важливою частиною української тактики. Однак тепер цього недостатньо. Нові розробки мають потрапляти на фронт у великих кількостях.

Росія також прискорила військове виробництво, нарощує випуск ракет і безпілотників та посилює удари по українських містах і критичній інфраструктурі. За задумом Кремля, Україна зрештою може зіткнутися з нестачею людей, зброї, грошей і засобів протиповітряної оборони, тоді як підтримка західних партнерів почне слабшати. Як вважає Петреус, саме на цю ставку Путіна Україна має відповісти зміною розрахунків Москви.

Україна намагається зробити війну занадто дорогою для Росії

Один із ключових елементів української стратегії — удари по військовій та економічній інфраструктурі Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи, логістичні центри, склади боєприпасів, авіабази та інші об'єкти, необхідні для ведення війни. Окреме значення має Крим. Українські далекобійні удари поступово підвищують для Росії ціну утримання півострова, який Москва вважає одним із головних символів своїх територіальних здобутків.

За логікою Петреуса, ефект від таких атак накопичується. Пошкоджений завод, знищений склад або уражена система ППО змушують Росію витрачати ресурси на відновлення. А кожна додаткова витрата збільшує ціну продовження війни.

Однак, ексдиректор ЦРУ вважає, що найбільшою проблемою залишається здатність України підтримувати цю стратегію фінансово та технологічно. Київ потребує ракет-перехоплювачів Patriot, систем радіоелектронної боротьби, сучасних безпілотників і засобів далекого ураження. Водночас уряд оцінює дефіцит фінансування оборони у десятки мільярдів доларів.

На думку Петреуса, тому навіть успішна українська розробка сама по собі не гарантує переваги. Якщо новий перехоплювач або далекобійний дрон виробляється одиницями, його вплив на війну буде обмеженим. Потрібні тисячі таких систем, а також можливість швидко їх ремонтувати, замінювати та вдосконалювати. Через це Петреус говорить про "промисловий масштаб" українських інновацій.

Що може змусити Путіна піти на переговори

На думку генерала, Україні не обов'язково домагатися повного військового розгрому Росії. Її завдання — переконати Кремль, що Росія не здатна просуватися за прийнятною для себе ціною, а кожен наступний рік війни приноситиме Москві більше проблем, ніж переваг.

Це має супроводжуватися стабільною підтримкою Заходу та посиленням економічного тиску на Росію. За словами Петреуса, Європа може відіграти особливу роль, розглядаючи українську оборонну промисловість як частину ширшої європейської безпекової системи.

У такому разі Путін може дійти висновку, що час більше не працює на Росію. Як вважає колишній директор ЦРУ, саме зміна цього переконання може створити умови для серйозних переговорів про завершення війни. При цьому Петреус зауважує, що російському лідеру не обов'язково визнавати поразку. Він може представити домовленість як перемогу всередині Росії.

Як підсумок, Петреус вказує, що головне, щоб стратегічний розрахунок Кремля змінився: продовження війни має стати для Росії дорожчим і небезпечнішим, ніж її завершення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Петреус назвав справжню ціль Путіна в Україні.