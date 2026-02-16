На околицях Часового Яру російські військові дедалі частіше обирають полон через нестерпні умови та відсутність підтримки з боку власного командування. Про це 16 лютого в етері "Суспільне. Студія" повідомив пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Костянтин Мельников.

«Можуть тижнями бути без їжі та води»: біля Часового Яру російська піхота масово здається в полон

За словами речника, російське командування фактично залишає свої штурмові групи напризволяще: "Командування російської армії не поповнює запаси їжі та води піхотинців, які йдуть на штурми в складі малих груп. Окупанти можуть тижнями бути без їжі та води".

Така ситуація призводить до того, що загарбники втрачають боєздатність. "Є випадки, коли вони вже не витримують і здаються в полон, бувають випадки, коли наші військові в ході контрнаступальних дій беруть противника в полон", — зазначив Мельников.

Результати роботи українських захисників на цьому напрямку залишаються стабільно високими. Пресофіцер уточнив, що "лише за останній тиждень, який минув, силами 24 бригади було взяти у полон вісім одиниць особового складу противника, також знищено 60 окупантів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовий Сил оборони України Станіслав "Осман" Бунятов повідомив про загострення ситуації на Сіверському напрямку. За його словами, російські війська продовжують активний тиск у бік Слов’янська.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається критичною. "Загалом обстановка доволі несприятлива для наших військ, адже ворог вже просочується в н.п. Крива Лука", — наголошує військовий. Він застерігає, що захоплення цього населеного пункту "призведе до безповоротних наслідків для Словʼянського району".