В окрестностях Часового Яра российские военные все чаще выбирают плен из-за невыносимых условий и отсутствия поддержки со стороны собственного командования. Об этом 16 февраля в эфире "Суспильное. Студия" сообщил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Константин Мельников.

«Могут неделями быть без пищи и воды»: возле Часового Яра русская пехота массово сдается в плен

По словам спикера, российское командование фактически оставляет свои штурмовые группы на произвол судьбы: "Командование российской армии не пополняет запасы пищи и воды пехотинцев, которые идут на штурмы в составе малых групп. оккупанты могут неделями быть без пищи и воды".

Такая ситуация приводит к тому, что захватчики теряют боеспособность. "Есть случаи, когда они уже не выдерживают и сдаются в плен, бывают случаи, когда наши военные в ходе контрнаступательных действий берут противника в плен", — отметил Мельников.

Результаты работы украинских защитников в этом направлении остаются стабильно высокими. Пресс-офицер уточнил, что "лишь за последнюю неделю, которая прошла, силами 24 бригады было взято в плен восемь единиц личного состава противника, также уничтожено 60 оккупантов".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в военный Сил обороны Украины Станислав "Осман" Бунятов сообщил об обострении ситуации на Северском направлении. По его словам, российские войска продолжают активное давление в сторону Славянска.

Ситуация на этом участке фронта остается критической. "В целом обстановка достаточно неблагоприятна для наших войск, ведь враг уже просачивается в н.п. Кривая Лука", — отмечает военный. Он предостерегает, что захват этого населенного пункта "приведет к необратимым последствиям для Славянского района".