«Можуть передумати»: Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп назвав переговори щодо завершення війни в Україні з європейськими лідерами "хорошими".

На брифінгу в Білому домі американський лідер висловив сподівання, що мир став ближчим.

"У нас була дуже хороша розмова з європейськими лідерами щодо війни в Україні. Я думаю, що ми зараз ближчі до миру, ніж коли-небудь були”, — сказав Трамп.

На його думку, закінчення війни хочуть і Україна, і РФ. Але "можуть передумати".

"Наразі Росія заявляє про готовність завершити війну, але проблема в тому, що вони хочуть її завершити — а потім раптом уже ні. Україна також хоче завершення війни — і потім раптом теж виникають паузи. Тому нам потрібно звести обидві сторони до спільного бачення. Але я думаю, що цей процес поступово просувається", — зазначив американський президент.

Стосовно гарантій безпеки для України, то, за словами Трампа, США працюють над цим з Європою.

"Ми не хочемо, щоб знову почалася війна", — додав президент США.

Як повідомляв портал "Коментарі", Лідери країн Європи після переговорів у Берліні оприлюднили спільну заяву, де виклали план гарантій безпеки для України. У заяві лідери країн Європи наголосили, що вітають значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Лідери країн наголосили, що разом із США зобов'язалися працювати над надійними гарантіями безпеки для України, що включатимуть шість головних пунктів.

Видання "Коментарі" писало, що українська та американська переговорні групи на вихідних продовжать переговори щодо мирного плану. За даними джерел, нова зустріч може відбутися вже цього тижня у Маямі. Планується, що участь у переговорах візьмуть робочі групи та військові.