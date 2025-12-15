«Могут передумать»: Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры по завершению войны в Украине с европейскими лидерами "хорошими".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На брифинге в Белом доме американский лидер выразил надежду, что мир стал ближе.

"У нас был очень хороший разговор с европейскими лидерами по поводу войны в Украине. Я думаю, что мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо были”, — сказал Трамп.

По его мнению, окончание войны хотят и Украина, и РФ. Но "могут передумать".

"Сейчас Россия заявляет о готовности завершить войну, но проблема в том, что они хотят ее завершить, а потом вдруг уже нет. Украина тоже хочет завершения войны — и потом вдруг тоже возникают паузы. Поэтому нам нужно свести обе стороны к общему видению. Но я думаю, что этот процесс постепенно продвигается", – отметил американский президент.

Что касается гарантий безопасности для Украины, то, по словам Трампа, США работают над этим с Европой.

"Мы не хотим, чтобы снова началась война", — добавил президент США.

Как сообщал портал "Комментарии", лидеры стран Европы после переговоров в Берлине обнародовали совместное заявление , где изложили план гарантий безопасности для Украины. В заявлении лидеры стран Европы подчеркнули, что приветствуют значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и продолжительного мира в Украине. Лидеры стран подчеркнули, что вместе с США обязались работать над надежными гарантиями безопасности для Украины, включающими шесть главных пунктов.

Издание "Комментарии" писало, что украинская и американская переговорные группы на выходных продолжат переговоры по мирному плану. По данным источников, новая встреча может состояться уже на этой неделе в Майами. Планируется, что в переговорах примут участие рабочие группы и военные.