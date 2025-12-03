logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Можна бити: росіяни забрали з Кримського мосту новітню систему ППО
commentss НОВИНИ Всі новини

Можна бити: росіяни забрали з Кримського мосту новітню систему ППО

Росія, ймовірно, послабила протиповітряну оборону Кримського мосту, щоб компенсувати знищені ударами ЗСУ комплекси ППО на окупованому півострові

3 грудня 2025, 17:47
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На території тимчасово окупованого Криму помітили новітній російський комплекс "Панцир-С1М". Його, ймовірно, переправляли до Євпаторії або Сак.

Можна бити: росіяни забрали з Кримського мосту новітню систему ППО

ЗРК "Панцир-СМ". Фото: з відкритих джерел

Комплекс, очевидно, зняли з охорони Кримського мосту, пише портал Defense Express.

Аналітики зазначають, що новітній зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир-С1М" є експортною версією ЗРК "Панцир-СМ". Раніше в Криму вже фіксували "Панцирь-С1М", коли цей комплекс прикривав Кримський міст.

"Цілком ймовірно, що це той самий, що був біля Кримського мосту, адже їх була виготовлена дуже обмежена кількість, проте це лише припущення. При уважному розгляді фото можна побачити, що "Панцир-С1М", схоже, був споряджений тубусами з ракетами із різною товщиною", — пишуть аналітики.

Якщо "Панцир-С1М" справді перекинули з Кримського мосту, то це багато чого говорить про стан російської ППО в Криму. 

"Ймовірно, щоб компенсувати втрати різних ЗРК через дронові атаки, довелось навіть послабити протиповітряну оборону Кримського мосту, навколо якого завжди була сконцентрована величезна кількість засобів", — йдеться у публікації.

Аналітики також заначають, що "Панцир-С1М" можна обладнати спеціально розробленими протидроновими ракетами ТКБ-1055 (19Я6). Однак, стверджують, що в РФ їх випуск так і не змогли налагодити.

Як повідомляв портал "Коментарі", військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що знищення Кримського мосту залишається важливою, але дуже складною метою. За його словами, “усі перші припущення про те, що цей міст – ненадійна конструкція, і його легко зруйнувати, не виправдалися”. Міст стоїть, не падає “секція за секцією, як доміно, не руйнується”, навіть після кількох атак СБУ.



Джерело: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashisti_zasvitili_v_krimu_svij_novitnij_pantsir_s1m_z_giperzvukovimi_raketami_jakij_znjali_z_krimskogo_mostu-21065.html
