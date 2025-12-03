Можно бить: россияне забрали с Крымского моста новейшую систему ПВО

На территории временно оккупированного Крыма был замечен новейший российский комплекс "Панцирь-С1М". Его, вероятно, переправляли в Евпаторию или Саки.

ЗРК "Панцирь-СМ". Фото: из открытых источников

Комплекс, по всей видимости, сняли с охраны Крымского моста, пишет портал Defense Express.

Аналитики отмечают, что новейший зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С1М" является экспортной версией ЗРК "Панцирь-СМ". Ранее в Крыму уже фиксировали "Панцирь-С1М", когда этот комплекс прикрывал Крымский мост.

"Вполне вероятно, что это то самое, что было у Крымского моста, ведь их было изготовлено очень ограниченное количество, однако это лишь предположение. При внимательном рассмотрении фото можно увидеть, что "Панцирь-С1М", похоже, был снаряжен тубусами с ракетами с разной толщиной", — пишут аналитики.

Если "Панцирь-С1М" действительно перебросили с Крымского моста, то это многое говорит о состоянии российской ПВО в Крыму.

"Вероятно, чтобы компенсировать потери различных ЗРК из-за дроновых атак, пришлось даже ослабить противовоздушную оборону Крымского моста, вокруг которого всегда было сконцентрировано огромное количество средств", — говорится в публикации.

Аналитики также отмечают, что "Панцирь-С1М" можно оборудовать специально разработанными противодроновыми ракетами ТКБ-1055 (19Я6). Однако утверждают, что в РФ их выпуск так и не смогли наладить.

Как сообщал портал "Комментарии", военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уничтожение Крымского моста остается важной, но очень сложной целью. По его словам, "все первые предположения о том, что этот мост — ненадежная конструкция, и его легко разрушить не оправдались". Мост стоит, не падает "секция за секцией, как домино, не разрушается", даже после нескольких атак СБУ.