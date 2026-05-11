"Можем повторить" не відповідає реаліям: Путіна попередили про абсолютний провал у війні

Росія не має реалістичних можливостей завершити війну проти України так, щоб зберегти політичний імідж або військову "переможну" репутацію. Гасла на кшталт "Можем повторить", які активно використовувалися в пропаганді, сьогодні дедалі більше сприймаються як застаріла риторика, що не відповідає фактичній ситуації на фронті. Таку думку висловив військово-політичний аналітик групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, стратегічні цілі України залишаються незмінними — відновлення кордонів 1991 року. Хоча цей шлях є складним і тривалим, досвід останніх років демонструє його реалістичність. Експерт нагадав, що у 2022 році багато хто сумнівався у здатності України зупинити повномасштабне вторгнення, однак ЗСУ змогли звільнити північні регіони, значну частину Харківщини та правобережжя Херсонської області.

Коваленко підкреслив, що нинішній характер бойових дій суттєво відрізняється від початкового етапу війни. Просування російських військ є повільним і не приносить вирішальних стратегічних результатів, тоді як Україна поступово посилює свої можливості стримування противника. Важливу роль у цьому відіграє розвиток безпілотних систем та високоточних ударних засобів.

Окремо він звернув увагу на зміну ситуації на тимчасово окупованих територіях, зокрема в районі Маріуполя, де українські дрони вже впливають на логістику російських сил. Це, на думку експерта, свідчить про розширення зон ураження та поступове посилення тиску на тилові маршрути противника.

Коментуючи російський пропагандистський лозунг "Можем повторить", Коваленко зазначив, що в сучасних умовах він втратив будь-яку актуальність. На його думку, єдине, що Росія потенційно може "повторити", — це масштаби власних втрат часів Другої світової війни.

У підсумку експерт наголошує, що сценарій повернення до "перемог минулого" для Росії є недосяжним, а завершення війни без серйозних стратегічних втрат для Кремля виглядає малоймовірним.

"Коментарі" вже писали, що у Кремлі знову демонструють жорстку й зневажливу риторику щодо перспектив завершення війни в Україні, заявляючи, що цей процес нібито є "надто складний". Таку позицію озвучив речник російського правителя Дмитро Пєсков в інтерв’ю одному з пропагандистських російських медіа.