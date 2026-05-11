"Можем повторить" не отвечает реалиям: Путина предупредили об абсолютном провале в войне

У России нет реалистичных возможностей завершить войну против Украины так, чтобы сохранить политический имидж или военную "победную" репутацию. Лозунги типа "Можем повторить", которые активно использовались в пропаганде, сегодня все больше воспринимаются как устаревшая риторика, не соответствующая фактической ситуации на фронте. Такое мнение высказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, стратегические цели Украины остаются неизменными – восстановление границ 1991 года. Хотя этот путь сложный и длительный, опыт последних лет демонстрирует его реалистичность. Эксперт напомнил, что в 2022 году многие сомневались в способности Украины остановить полномасштабное вторжение, однако ВСУ смогли уволить северные регионы, значительную часть Харьковщины и правобережье Херсонской области.

Коваленко подчеркнул, что нынешний характер боевых действий существенно отличается от исходного этапа войны. Продвижение российских войск медленно и не приносит решающих стратегических результатов, тогда как Украина постепенно усиливает свои возможности сдерживания противника. Важную роль играет развитие беспилотных систем и высокоточных ударных средств.

Отдельно он обратил внимание на изменение ситуации на временно оккупированных территориях, в частности, в районе Мариуполя, где украинские дроны уже влияют на логистику российских сил. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о расширении зон поражения и постепенном усилении давления на тыловые маршруты противника.

Комментируя российский пропагандистский лозунг "Можем повторить", Коваленко отметил, что в современных условиях он утратил всякую актуальность. По его мнению, единственное, что Россия потенциально может "повторить" — это масштабы собственных потерь времен Второй мировой войны.

В итоге эксперт подчеркивает, что сценарий возвращения к "победам прошлого" для России недостижим, а завершение войны без серьезных стратегических потерь для Кремля выглядит маловероятным.

"Комментарии" уже писали , что в Кремле снова демонстрируют жесткую и пренебрежительную риторику относительно перспектив завершения войны в Украине, заявляя, что этот процесс якобы "слишком сложный". Такую позицию озвучил спикер российского правителя Дмитрий Песков в интервью одному из пропагандистских российских медиа.