У Кремлі знову демонструють жорстку й зневажливу риторику щодо перспектив завершення війни в Україні, заявляючи, що цей процес нібито є "надто складний". Таку позицію озвучив речник російського правителя Дмитро Пєсков в інтерв’ю одному з пропагандистських російських медіа.

За його словами, Сполучені Штати "поспішають" і прагнуть швидких результатів, однак у Москві наголошують, що завершення війни, або як у російській інтерпретації — "українське врегулювання", є вкрай заплутаним і багаторівневим процесом. Пєсков підкреслив, що йдеться про тривалий шлях, який складається з великої кількості складних елементів. У цьому контексті він зазначив: "Вихід на угоду, на мирну угоду — це дуже довгий, зі складними деталями шлях".

Фактично представник Кремля намагається створити враження, що швидкого завершення бойових дій очікувати не варто. Водночас він повторив російські пропагандистські тези про нібито неминучу "перемогу" РФ у так званій "сво", підкресливши, що "це їхня війна".

Подібні заяви не є поодинокими. Раніше Пєсков також заявляв, що Москва не розглядає можливість продовження режиму припинення вогню після 11 травня, пояснюючи це відсутністю будь-яких сигналів щодо продовження "перемир’я". Таким чином Кремль фактично відкидає ідею тривалих пауз у бойових діях.

Окремо в російському керівництві висувають ультимативні умови для будь-яких переговорів. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що без виведення українських військ із території Донбасу досягнення будь-якого прогресу є неможливим, навіть після численних раундів консультацій.

На цьому тлі сам Володимир Путін також робив заяви про нібито наближення завершення війни, стверджуючи, що "справа йде до завершення". Однак такі меседжі суперечать загальній позиції Кремля, який одночасно говорить і про затяжний характер конфлікту, і про "неминучу перемогу".

"Коментарі" вже писали , що на Покровському напрямку жодного фактичного "режиму тиші" не спостерігалося — бойові зіткнення між українськими силами та російськими підрозділами тривали без перерв. Про це розповів речник окремого штурмового полку "Скеля" з позивним "Письменник".