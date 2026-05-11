В Кремле снова демонстрируют жесткую и пренебрежительную риторику относительно перспектив завершения войны в Украине, заявляя, что этот процесс якобы "слишком сложный". Такую позицию озвучил спикер российского правителя Дмитрий Песков в интервью одному из пропагандистских российских медиа.

По его словам, Соединенные Штаты "спешат" и стремятся к быстрым результатам, однако в Москве подчеркивают, что завершение войны или как в российской интерпретации — "украинское урегулирование" является крайне запутанным и многоуровневым процессом. Песков подчеркнул, что речь идет о длительном пути, состоящем из большого количества сложных элементов. В этом контексте он отметил: "Выход на соглашение, на мирное соглашение это очень длинный, со сложными деталями путь".

Фактически представитель Кремля пытается создать впечатление, что скорого завершения боевых действий ждать не стоит. В то же время, он повторил российские пропагандистские тезисы о якобы неизбежной "победе" РФ в так называемой "сво", подчеркнув, что "это их война".

Подобные заявления не единичны. Ранее Песков также заявлял, что Москва не рассматривает возможность продления режима прекращения огня после 11 мая, объясняя это отсутствием каких-либо сигналов по продолжению "перемирия". Таким образом, Кремль фактически отвергает идею длительных пауз в боевых действиях.

Отдельно в российском руководстве выдвигаются ультимативные условия для любых переговоров. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявлял, что без вывода украинских войск с территории Донбасса достижение какого-либо прогресса невозможно, даже после многочисленных раундов консультаций.

На этом фоне сам Владимир Путин также делал заявления о якобы приближающемся завершении войны, утверждая, что "дело идет к завершению". Однако такие месседжи противоречат общей позиции Кремля, одновременно говорящего и о затяжном характере конфликта, и о "неизбежной победе".

"Комментарии" уже писали, что на Покровском направлении никакого фактического "режима тишины" не наблюдалось — боевые столкновения между украинскими силами и российскими подразделениями продолжались без перерывов. Об этом рассказал спикер отдельного штурмового полка "Скала" с позывным "Писатель".