Мовні скандали: нові правила ведення соцмереж в Україні

До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови продовжують надходити численні скарги на порушення мовного законодавства в інтернеті. Найчастіше вони стосуються сайтів, сторінок у соціальних мережах та інших онлайн-ресурсів.

Державна мова в Україні

Станом на 10 березня 2026 року до відомства надійшло 130 звернень, пов’язаних із функціонуванням вебсайтів та інтернет-представництв. Це становить 28% від усіх скарг, отриманих упродовж поточного року.

Громадяни найчастіше скаржаться на відсутність україномовних версій сайтів, некоректну роботу українського інтерфейсу або ведення сторінок у соціальних мережах російською мовою. Йдеться, зокрема, про платформи Instagram, Facebook, Telegram, TikTok та YouTube.

Уповноважений нагадав, що відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Це означає, що підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які продають товари або послуги через інтернет, повинні надавати інформацію про свою продукцію українською мовою. Інші мовні версії можуть існувати, але вони не можуть бути більшими за обсягом або змістом, ніж українська.

Також українська версія сайту або онлайн-ресурсу повинна відкриватися за замовчуванням для користувачів в Україні.

Вимоги закону поширюються і на інтернет-представництва бізнесу — зокрема сайти, сторінки у соціальних мережах, онлайн-магазини та мобільні застосунки.

Окремо омбудсмен наголосив, що підприємці повинні надавати достовірну інформацію про себе — назву компанії або ПІБ ФОП, контактні дані та місцезнаходження. Відсутність такої інформації може свідчити про можливі порушення законодавства і створює ризики для споживачів.

Ці вимоги стосуються і представників різних сфер, які продають послуги через соціальні мережі — блогерів, психологів, тренерів, маркетологів, стилістів, тарологів, астрологів, фотографів, дизайнерів та майстрів б’юті-індустрії, якщо вони зареєстровані як підприємці.

