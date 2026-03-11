logo_ukra

BTC/USD

70555

ETH/USD

2066.08

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мовні скандали: нові правила ведення соцмереж в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Мовні скандали: нові правила ведення соцмереж в Україні

Мовний омбудсмен повідомив про десятки скарг через порушення мовного законодавства в інтернеті

11 березня 2026, 19:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови продовжують надходити численні скарги на порушення мовного законодавства в інтернеті. Найчастіше вони стосуються сайтів, сторінок у соціальних мережах та інших онлайн-ресурсів.

Мовні скандали: нові правила ведення соцмереж в Україні

Державна мова в Україні

Станом на 10 березня 2026 року до відомства надійшло 130 звернень, пов’язаних із функціонуванням вебсайтів та інтернет-представництв. Це становить 28% від усіх скарг, отриманих упродовж поточного року.

Громадяни найчастіше скаржаться на відсутність україномовних версій сайтів, некоректну роботу українського інтерфейсу або ведення сторінок у соціальних мережах російською мовою. Йдеться, зокрема, про платформи Instagram, Facebook, Telegram, TikTok та YouTube.

Уповноважений нагадав, що відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Це означає, що підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які продають товари або послуги через інтернет, повинні надавати інформацію про свою продукцію українською мовою. Інші мовні версії можуть існувати, але вони не можуть бути більшими за обсягом або змістом, ніж українська.

Також українська версія сайту або онлайн-ресурсу повинна відкриватися за замовчуванням для користувачів в Україні.

Вимоги закону поширюються і на інтернет-представництва бізнесу — зокрема сайти, сторінки у соціальних мережах, онлайн-магазини та мобільні застосунки.

Окремо омбудсмен наголосив, що підприємці повинні надавати достовірну інформацію про себе — назву компанії або ПІБ ФОП, контактні дані та місцезнаходження. Відсутність такої інформації може свідчити про можливі порушення законодавства і створює ризики для споживачів.

Ці вимоги стосуються і представників різних сфер, які продають послуги через соціальні мережі — блогерів, психологів, тренерів, маркетологів, стилістів, тарологів, астрологів, фотографів, дизайнерів та майстрів б’юті-індустрії, якщо вони зареєстровані як підприємці.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародна спільнота наразі не готова до третьої світової війни, а ескалація навколо Ірану може створити серйозні глобальні ризики.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02g3ezXq2YEBmnnTNPCi3gFuHsBee5smWMXEVwBGGHN4qtJJktaMwXcYajcGErwj3wl&id=100068984387109
Теги:

Новини

Всі новини