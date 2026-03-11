Языковые скандалы: новые правила ведения соцсетей в Украине

В Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка продолжают поступать многочисленные жалобы на нарушение языкового законодательства в Интернете. Чаще всего они касаются сайтов, страниц в социальных сетях и других онлайн-ресурсов.

Государственный язык в Украине

По состоянию на 10 марта 2026 г. в ведомство поступило 130 обращений, связанных с функционированием вебсайтов и интернет-представительств. Это составляет 28% всех жалоб, полученных в течение текущего года.

Граждане чаще всего жалуются на отсутствие украиноязычных версий сайтов, некорректную работу украинского интерфейса или ведение страниц в социальных сетях на русском языке. Речь идет, в частности, о платформах Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и YouTube.

Уполномоченный напомнил, что в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственным языком обслуживания потребителей в Украине есть государственный язык.

Это означает, что предприятия, учреждения, организации и физические лица-предприниматели, продающие товары или услуги через Интернет, должны предоставлять информацию о своей продукции на украинском языке. Другие языковые версии могут существовать, но они не могут быть больше по объему или содержанию, чем украинский.

Также украинская версия сайта или онлайн ресурса должна открываться по умолчанию для пользователей в Украине.

Требования закона распространяются и на интернет-представительства бизнеса — в частности, сайты, страницы в социальных сетях, онлайн-магазины и мобильные приложения.

Отдельно омбудсмен подчеркнул, что предприниматели должны предоставлять достоверную информацию о себе — название компании или ФИО ФЛП, контактные данные и местонахождение. Отсутствие такой информации может свидетельствовать о возможных нарушениях законодательства и создает риски для потребителей.

Эти требования относятся и к представителям различных сфер, которые продают услуги через социальные сети — блоггеров, психологов, тренеров, маркетологов, стилистов, тарологов, астрологов, фотографов, дизайнеров и мастеров бьюти-индустрии, если они зарегистрированы как предприниматели.

