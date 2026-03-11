Чи готов світ до Третьої Світової війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародна спільнота наразі не готова до третьої світової війни, а ескалація навколо Ірану може створити серйозні глобальні ризики.

Третя світова війна

Про це він сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Кейлін Робертсон.

За словами президента, конфлікт навколо Ірану може вийти за межі локального протистояння і перерости у значно ширший міжнародний конфлікт.

"Я не бачу коротких операцій в Ірані. Я бачу більш глобальні виклики. Якщо це не припиниться до осені і якщо деякі союзники публічно приєднаються до іранського режиму, ми побачимо нові кроки в цих викликах", — сказав Зеленський.

Президент також згадав розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої він попереджав про ризики масштабної війни, якщо не зупинити агресію Володимира путіна.

За словами Зеленського, одним із сигналів небезпечної ескалації може стати участь інших країн у війнах через відправлення військ. Він навів приклад присутності військових із Північної Кореї на території Росії.

Президент зазначив, що світова війна не обмежиться ударами дронів і ракет.

"Мир не готовий до світової війни, тому що вона не буде лише дронами і ракетами. Це буде війна з сухопутними силами, наступами та глобальними втратами", — підсумував Зеленський.

