Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество пока не готово к третьей мировой войне, а эскалация вокруг Ирана может создать серьезные глобальные риски.

Третья мировая война

Об этом он сказал в интервью ирландскому блоггеру Кейлин Робертсон .

По словам президента, конфликт вокруг Ирана может выйти за пределы локального противостояния и перерасти в более широкий международный конфликт.

"Я не вижу коротких сделок в Иране. Я вижу более глобальные вызовы. Если это не прекратится до осени, и если некоторые союзники публично присоединятся к иранскому режиму, мы увидим новые шаги в этих вызовах", — сказал Зеленский.

Президент также упомянул разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого он предупреждал о рисках масштабной войны, если не остановить агрессию Владимира Путина.

По словам Зеленского, одним из сигналов опасной эскалации может стать участие других стран в войнах из-за отправки войск. Он привел пример присутствия военных из Северной Кореи на территории России.

Президент отметил, что мировая война не ограничится ударами дронов и ракет.

"Мир не готов к мировой войне, потому что она не будет только дронами и ракетами. Это будет война с сухопутными силами, наступлениями и глобальными потерями", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в известный украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб оказался в центре внимания после матча чемпионата Азербайджана из-за эпизода с российским наставником команды-соперника.

Камеры зафиксировали момент, когда украинец, возглавляющий клуб "Нефтчи", по завершении игры пожал руку главному тренеру "Турана" Курбану Бердыеву. Эпизод произошел после матча 23-го тура чемпионата Азербайджана, в котором "Нефтчи" уступил "Турану" со счетом 0:1.

