Готов ли мир к Третьей Мировой войне

Ткачова Марія
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество пока не готово к третьей мировой войне, а эскалация вокруг Ирана может создать серьезные глобальные риски.
Третья мировая война
Об этом он сказал в интервью ирландскому блоггеру Кейлин Робертсон .
По словам президента, конфликт вокруг Ирана может выйти за пределы локального противостояния и перерасти в более широкий международный конфликт.
"Я не вижу коротких сделок в Иране. Я вижу более глобальные вызовы. Если это не прекратится до осени, и если некоторые союзники публично присоединятся к иранскому режиму, мы увидим новые шаги в этих вызовах", — сказал Зеленский.
Президент также упомянул разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого он предупреждал о рисках масштабной войны, если не остановить агрессию Владимира Путина.
По словам Зеленского, одним из сигналов опасной эскалации может стать участие других стран в войнах из-за отправки войск. Он привел пример присутствия военных из Северной Кореи на территории России.
Президент отметил, что мировая война не ограничится ударами дронов и ракет.
"Мир не готов к мировой войне, потому что она не будет только дронами и ракетами. Это будет война с сухопутными силами, наступлениями и глобальными потерями", — подытожил Зеленский.