Мова зовсім не про ракети: українцям прямо назвали найбільшу загрозу від РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Мова зовсім не про ракети: українцям прямо назвали найбільшу загрозу від РФ

Україна посилює виробництво сучасних безпілотників для перехоплення.

28 жовтня 2025, 13:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Володимир Зеленський заявив, що іранські дрони-камікадзе "Шахед", які Росія масово застосовує проти України, іноді є більшою загрозою, ніж балістичні ракети. Головні причини — їхня кількість, постійна модернізація та складність перехоплення.

Мова зовсім не про ракети: українцям прямо назвали найбільшу загрозу від РФ

Фото: з відкритих джерел

За словами президента, балістичні ракети частіше вдається збивати там, де працюють системи Patriot. Натомість щоб ефективно протистояти "шахедам", доводиться задіяти весь доступний арсенал: дрони-перехоплювачі, винищувачі F-16, а іноді й вертольоти. До того ж результативність захисту залежить від погодних умов — дощ чи мороз ускладнюють застосування авіації та техніки, наголосив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент також повідомив про активне нарощування вітчизняного виробництва дронів-перехоплювачів: у планах — запуск руху виробництва на рівні 500–800 одиниць на добу вже в листопаді. Водночас він підкреслив потребу в підготовлених операторах для мобільних вогневих груп, які працюватимуть із цими системами.

Окрім цього, Зеленський зазначив про інтенсифікацію застосування українських ракет "Фламінго" та ударних дронів-ракет "Рута": після підтвердженої ефективності їх тепер планують використовувати не поодинокими ударами, а масовими серіями.

Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що підхід ЗСУ до ведення війни змінився: поєднання активної оборони з точковими ударами по стратегічних об’єктах у тилу противника вже дає відчутні результати, завдяки інноваціям, кращому плануванню та гнучкішому мисленню командування.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський прокоментував термінову поїздку переговорника Кремля Кирила Дмитрієва до США і пояснив, що насправді Росія боїться нових санкцій, ударів "томагавків" та можливого використання заморожених активів. Про це президент розповів на закритій зустрічі.



