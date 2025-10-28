Речь совсем не о ракетах: украинцам прямо назвали самую большую угрозу от РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что иранские дроны-камикадзе " Шахед " , которые Россия массово применяет против Украины, иногда представляют большую угрозу, чем баллистические ракеты. Главные причины – их количество, постоянная модернизация и сложность перехвата.

Фото: из открытых источников

По словам президента, баллистические ракеты чаще удается сбивать там, где работают системы Patriot. Чтобы эффективно противостоять "шахедам", приходится задействовать весь доступный арсенал: дроны-перехватчики, истребители F-16, а иногда и вертолеты. К тому же, результативность защиты зависит от погодных условий — дождь или мороз осложняют применение авиации и техники, подчеркнул Зеленский во время общения с журналистами.

Президент также сообщил об активном наращивании отечественного производства дронов-перехватчиков: в планах — запуск движения производства на уровне 500–800 единиц в сутки уже в ноябре. В то же время он подчеркнул необходимость подготовленных операторов для мобильных огневых групп, которые будут работать с этими системами.

Кроме того, Зеленский отметил об интенсификации применения украинских ракет "Фламинго" и ударных дронов-ракет "Рута": после подтвержденной эффективности их теперь планируют использовать не единичными ударами, а массовыми сериями.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что подход ВСУ к ведению войны изменился: сочетание активной обороны с точечными ударами по стратегическим объектам в тылу противника уже дает ощутимые результаты благодаря инновациям, лучшему планированию и более гибкому мышлению командования.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал срочную поездку переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева в США и объяснил, что на самом деле Россия боится новых санкций, ударов "томагавков" и возможного использования замороженных активов. Об этом президент рассказал на закрытой встрече.