Моторошні нові деталі: свідчення про умови утримання Вікторії Рощиної в російському СІЗО

Українська журналістка Вікторія Рощина, яку незаконно утримували в російському СІЗО, намагалася завдати собі шкоди, щоб домогтися зустрічі з психологом. Про це виданню Слідство.Інфо розповів колишній військовополонений з позивним "Бритва", який перебував у камері поруч із Рощиною.
Утримання Вікторії Рощиної в російському СІЗО
За його словами, журналістку неодноразово відправляли до карцеру за так звану "неправильну поведінку". Адміністрація СІЗО вважала її "шумною", оскільки вона постійно вимагала доступу до психолога, наполягала на зустрічах з оперативними співробітниками та намагалася домогтися пояснень щодо свого утримання.
Під час чергової відмови, як згадує колишній полонений, у Рощиної стався нервовий зрив. Вона зірвала плафон у камері й намагалася перерізати собі вени уламком скла. За його словами, цей крок був відчаєм і спробою змусити адміністрацію звернути увагу на її психологічний стан.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України, де перебувала з журналістським завданням і готувала репортаж. Лише у травні 2024 року Росія вперше офіційно підтвердила, що утримує її в полоні.
У жовтні 2024 року стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви — незадовго до запланованого обміну. За інформацією української сторони, на тілі журналістки були виявлені ознаки катувань, а також відсутність окремих внутрішніх органів, що свідчить про тяжкі порушення прав людини та можливі воєнні злочини.