Моторошні нові деталі: свідчення про умови утримання Вікторії Рощиної в російському СІЗО
НОВИНИ

Моторошні нові деталі: свідчення про умови утримання Вікторії Рощиної в російському СІЗО

Журналістка Вікторія Рощина, яку незаконно утримували в РФ, намагалася нашкодити собі в СІЗО, аби домогтися доступу до психолога

9 лютого 2026, 15:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська журналістка Вікторія Рощина, яку незаконно утримували в російському СІЗО, намагалася завдати собі шкоди, щоб домогтися зустрічі з психологом. Про це виданню Слідство.Інфо розповів колишній військовополонений з позивним "Бритва", який перебував у камері поруч із Рощиною.

Моторошні нові деталі: свідчення про умови утримання Вікторії Рощиної в російському СІЗО

Утримання Вікторії Рощиної в російському СІЗО

За його словами, журналістку неодноразово відправляли до карцеру за так звану "неправильну поведінку". Адміністрація СІЗО вважала її "шумною", оскільки вона постійно вимагала доступу до психолога, наполягала на зустрічах з оперативними співробітниками та намагалася домогтися пояснень щодо свого утримання.

Під час чергової відмови, як згадує колишній полонений, у Рощиної стався нервовий зрив. Вона зірвала плафон у камері й намагалася перерізати собі вени уламком скла. За його словами, цей крок був відчаєм і спробою змусити адміністрацію звернути увагу на її психологічний стан.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України, де перебувала з журналістським завданням і готувала репортаж. Лише у травні 2024 року Росія вперше офіційно підтвердила, що утримує її в полоні.

У жовтні 2024 року стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви — незадовго до запланованого обміну. За інформацією української сторони, на тілі журналістки були виявлені ознаки катувань, а також відсутність окремих внутрішніх органів, що свідчить про тяжкі порушення прав людини та можливі воєнні злочини.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України встановили повний контроль над населеним пунктом Чугунівка у Харківській області, зачистивши його від російських окупантів.



Джерело: https://www.slidstvo.info/news/u-tahanrozkomu-sizo-na-ochakh-nahliadachiv-viktoriia-roshchyna-namahalasia-pererizaty-sobi-veny-aby-do-nei-pryvely-psykholoha-svidchennia-zvilnenoho-z-polonu/
