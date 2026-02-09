Жуткие новые детали: свидетельство об условиях содержания Виктории Рощиной в российском СИЗО

Украинская журналистка Виктория Рощина , которую незаконно содержали в российском СИЗО, пыталась нанести себе вред, чтобы добиться встречи с психологом. Об этом изданию Следствие.Инфо рассказал бывший военнопленный с позывным "Бритва", который находился в камере рядом с Рощиной.

Содержание Виктории Рощиной в российском СИЗО

По его словам, журналистку неоднократно отправляли в карцер за так называемое "неправильное поведение". Администрация СИЗО считала ее "шумной", поскольку постоянно требовала доступа к психологу, настаивала на встречах с оперативными сотрудниками и пыталась добиться объяснений относительно своего содержания.

Во время очередного отказа, как вспоминает бывший пленник, у Рощино произошел нервный срыв. Она сорвала плафон в камере и пыталась перерезать себе вены обломком стекла. По его словам, этот шаг был отчаянием и попыткой вынудить администрацию обратить внимание на ее психологическое состояние.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 на временно оккупированных территориях Украины, где находилась с журналистским заданием и готовила репортаж. Только в мае 2024 года Россия впервые официально подтвердила, что удерживает ее в плену.

В октябре 2024 стало известно, что Рощина умерла во время этапирования из Таганрога в Москву — незадолго до запланированного обмена. По информации украинской стороны, на теле журналистки были обнаружены признаки пыток, а также отсутствие отдельных внутренних органов, что свидетельствует о тяжелых нарушениях прав человека и возможных военных преступлениях.

