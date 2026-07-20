Москву накрила одна з найбільших атак війни: де вирують сильні пожежі

У ніч проти 20 липня Московська область зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників з початку повномасштабної війни. Російська влада повідомила про сотні дронів, які нібито були спрямовані у бік столиці, а в соціальних мережах з'явилися численні відео вибухів, роботи систем ППО та пожеж у різних районах Підмосков'я.

Атака на Москву. Фото: із відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін уночі кілька разів заявляв про роботу протиповітряної оборони. За його словами, російські сили збили щонайменше 27 безпілотників, які летіли у напрямку Москви. При цьому урядовець традиційно не уточнив масштаби руйнувань, обмежившись повідомленням, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Тим часом російські Telegram-канали та місцеві жителі публікували кадри наслідків атаки. Зокрема, повідомлялося про пожежу на території логістичного центру Wildberries "Коледіно" у Подільську. Офіційного підтвердження пошкоджень об'єкта на момент публікації не надходило.

На тлі нальоту в Московській області було оголошено ракетну тривогу, а жителів столиці попередили про можливі перебої в роботі мобільного інтернету. Аналогічні сигнали небезпеки, за даними російських джерел, пролунали ще в низці регіонів, включаючи Тверську, Ярославську, Володимирську, Калузьку, Курську, Білгородську, Липецьку, Воронезьку та Тульську області.

Російська влада поки не розкриває повну інформацію про наслідки нічної атаки. У той же час кількість повідомлень про вибухи, пожежі та роботу ППО дозволяє говорити про те, що ця ніч стала однією з найнапруженіших для центральної частини Росії за останній час.

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