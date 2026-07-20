Москву накрыла одна из крупнейших атак войны: где бушуют сильные пожары

В ночь на 20 июля Московская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников с начала полномасштабной войны. Российские власти сообщили о сотнях дронов, которые якобы были направлены в сторону столицы, а в социальных сетях появились многочисленные видео взрывов, работы систем ПВО и пожаров в различных районах Подмосковья.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью несколько раз заявлял о работе противовоздушной обороны. По его словам, российские силы сбили не менее 27 беспилотников, летевших в направлении Москвы. При этом чиновник традиционно не уточнил масштабы разрушений, ограничившись сообщением, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Тем временем российские Telegram-каналы и местные жители публиковали кадры последствий атаки. В частности, сообщалось о пожаре на территории логистического центра Wildberries "Коледино" в Подольске. Официального подтверждения повреждений объекта на момент публикации не поступало.

На фоне налета в Московской области была объявлена ракетная тревога, а жителей столицы предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Аналогичные сигналы опасности, по данным российских источников, прозвучали еще в ряде регионов, включая Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Белгородскую, Липецкую, Воронежскую и Тульскую области.

Российские власти пока не раскрывают полную информацию о последствиях ночной атаки. В то же время количество сообщений о взрывах, пожарах и работе ПВО позволяет говорить о том, что эта ночь стала одной из самых напряженных для центральной части России за последнее время.

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