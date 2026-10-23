Москву атакують дрони, закриті всі аеропорти: деталі

У Москві повідомили про серію атак безпілотників, які прямували до російської столиці. Мер міста Сергій Собянін протягом приблизно години опублікував чотири повідомлення про знищення дронів засобами протиповітряної оборони Міноборони РФ. Водночас усі столичні аеропорти, за повідомленнями російських ЗМІ, тимчасово припинили приймати та відправляти рейси.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Перше повідомлення Собяніна з'явилося о 13.38. Він заявив, що ППО знищила чотири безпілотники, які летіли на Москву. За словами мера, на місцях падіння уламків почали працювати спеціалісти екстрених служб.

Приблизно через 20 хвилин Собянін повідомив ще про двох збитих БПЛА. О 14:10 він написав про знищення двох безпілотників, знову наголосивши на роботі екстрених служб у районах падіння уламків.

Останнє із чотирьох повідомлень з'явилося о 14:36. На цей раз мер заявив про перехоплення ще трьох дронів. Якщо підсумувати всі опубліковані ним дані, російська влада повідомила про знищення 11 безпілотників, які прямували до столиці.

Російські ЗМІ стверджують, що дрони намагалися подолати московську систему ППО. При цьому подробиці передбачуваного маршруту безпілотників, можливих збитків та наслідків інциденту в наведених повідомленнях не розкриваються.

Обмеження на роботу аеропортів можуть вплинути на розклад вильотів та прильотів, проте інформація про тривалість обмежень та кількість затриманих рейсів не наводиться.

На тлі повідомлень про перехоплення екстрені служби продовжили перевіряти місця падіння уламків. Незалежного підтвердження всіх заявлених російською стороною перехоплень та докладної інформації про наслідки на момент публікації не наводилося.

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