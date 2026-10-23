logo_ukra

BTC/USD

81616

ETH/USD

2399.92

USD/UAH

45.05

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Москву атакують дрони, закриті всі аеропорти: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Москву атакують дрони, закриті всі аеропорти: деталі

Російська ППО кілька разів звітувала про перехоплення на підльоті до столиці, а екстрені служби виїхали до місць падіння уламків

23 жовтня 2026, 15:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Москві повідомили про серію атак безпілотників, які прямували до російської столиці. Мер міста Сергій Собянін протягом приблизно години опублікував чотири повідомлення про знищення дронів засобами протиповітряної оборони Міноборони РФ. Водночас усі столичні аеропорти, за повідомленнями російських ЗМІ, тимчасово припинили приймати та відправляти рейси.

Москву атакують дрони, закриті всі аеропорти: деталі

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Перше повідомлення Собяніна з'явилося о 13.38. Він заявив, що ППО знищила чотири безпілотники, які летіли на Москву. За словами мера, на місцях падіння уламків почали працювати спеціалісти екстрених служб.

Приблизно через 20 хвилин Собянін повідомив ще про двох збитих БПЛА. О 14:10 він написав про знищення двох безпілотників, знову наголосивши на роботі екстрених служб у районах падіння уламків.

Останнє із чотирьох повідомлень з'явилося о 14:36. На цей раз мер заявив про перехоплення ще трьох дронів. Якщо підсумувати всі опубліковані ним дані, російська влада повідомила про знищення 11 безпілотників, які прямували до столиці.

Російські ЗМІ стверджують, що дрони намагалися подолати московську систему ППО. При цьому подробиці передбачуваного маршруту безпілотників, можливих збитків та наслідків інциденту в наведених повідомленнях не розкриваються.

Обмеження на роботу аеропортів можуть вплинути на розклад вильотів та прильотів, проте інформація про тривалість обмежень та кількість затриманих рейсів не наводиться.

На тлі повідомлень про перехоплення екстрені служби продовжили перевіряти місця падіння уламків. Незалежного підтвердження всіх заявлених російською стороною перехоплень та докладної інформації про наслідки на момент публікації не наводилося.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва готує провокації в Європі: Україна попереджає про сценарії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини