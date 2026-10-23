Москву атакуют дроны, закрыты все аэропорты: детали

В Москве сообщили о серии атак беспилотников, направлявшихся к российской столице. Мэр города Сергей Собянин в течение примерно часа опубликовал четыре сообщения об уничтожении дронов средствами противовоздушной обороны Минобороны РФ. Одновременно все столичные аэропорты, по сообщениям российских СМИ, временно прекратили принимать и отправлять рейсы.

Дрон. Фото: из открытых источников

Первое сообщение Собянина появилось в 13:38. Он заявил, что ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву. По словам мэра, на местах падения обломков начали работать специалисты экстренных служб.

Примерно через 20 минут Собянин сообщил еще о двух сбитых БПЛА. В 14:10 он написал об уничтожении двух беспилотников, вновь отметив работу экстренных служб в районах падения обломков.

Последнее из четырех сообщений появилось в 14:36. На этот раз мэр заявил о перехвате еще трех дронов. Если суммировать все опубликованные им данные, российские власти сообщили об уничтожении 11 беспилотников, направлявшихся к столице.

Российские СМИ утверждают, что дроны пытались преодолеть московскую систему ПВО. При этом подробности предполагаемого маршрута беспилотников, возможного ущерба и последствий инцидента в приведенных сообщениях не раскрываются.

Ограничения на работу аэропортов могут повлиять на расписание вылетов и прилетов, однако информация о продолжительности ограничений и количестве задержанных рейсов не приводится.

На фоне сообщений о перехватах экстренные службы продолжили проверять места падения обломков. Независимого подтверждения всех заявленных российской стороной перехватов и подробной информации о последствиях на момент публикации не приводилось.

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