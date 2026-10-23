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Москва готовит провокации в Европе: Украина предупреждает о сценариях

Российская стратегия может включать диверсии в странах ЕС с последующим обвинением Киева - под угрозой критическая инфраструктура и приграничные регионы

23 октября 2026, 11:54
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Кравцев Сергей

Россия усиливает гибридную кампанию против европейских стран, стремясь ослабить международную поддержку Украины и посеять недоверие к ее Силам обороны. По оценкам украинской военной разведки, Москва может готовить новые провокации, рассчитанные на запугивание европейских обществ и давление на правительства государств Евросоюза.

Москва готовит провокации в Европе: Украина предупреждает о сценариях

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Как отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, потенциальные сценарии могут предусматривать диверсионные действия на территории Центральной и Восточной Европы, в том числе в странах Балтии. Одной из целей подобных операций может стать создание информационного повода для дискредитации Украины и дальнейшего сокращения военной и политической помощи Киеву.

Особую обеспокоенность вызывают возможные операции под чужим флагом. В таком сценарии провокации могут быть организованы так, чтобы ответственность за них попытались возложить на украинскую сторону. Для распространения подобных обвинений, по оценке украинской разведки, Россия может задействовать пропагандистские ресурсы и международные площадки, доступные Кремлю.

В числе потенциальных объектов названы элементы критической инфраструктуры, приграничные с Россией территории, а также районы вблизи Калининградского анклава. Отдельное внимание, согласно оценкам ГУР, может уделяться регионам стран ЕС, где проживает русскоязычное население, и объектам, связанным с российским влиянием.

Среди возможных точек риска упоминаются сооружения, находящиеся под контролем Кремля, включая объекты сети Русской православной церкви, а также исторические места, связанные с Россией.

Украинская разведка рассматривает такие сценарии как часть более широкой стратегии давления на Европу. Предполагаемая цель — не только создать угрозу безопасности, но и спровоцировать политические разногласия внутри ЕС, подорвать доверие к Украине и осложнить дальнейшую поддержку ее обороны.

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