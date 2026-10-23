Москва готує провокації в Європі: Україна попереджає про сценарії

Росія посилює гібридну кампанію проти європейських країн, прагнучи послабити міжнародну підтримку України та посіяти недовіру до її Сил оборони. За оцінками української військової розвідки, Москва може готувати нові провокації, розраховані на залякування європейських суспільств та тиск на уряди держав Євросоюзу.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають у Головному управлінні розвідки Міноборони України, потенційні сценарії можуть передбачати диверсійні дії на території Центральної та Східної Європи, зокрема у країнах Балтії. Однією з цілей таких операцій може стати створення інформаційного приводу для дискредитації України та подальшого скорочення військової та політичної допомоги Києву.

Особливе занепокоєння викликають можливі операції під чужим прапором. У такому сценарії провокації можуть бути організовані так, щоби відповідальність за них спробували покласти на українську сторону. Для поширення подібних звинувачень, за оцінкою української розвідки, Росія може задіяти пропагандистські ресурси та міжнародні майданчики, доступні Кремлю.

Серед потенційних об'єктів названо елементи критичної інфраструктури, прикордонні з Росією території, а також райони поблизу анклаву Калінінграда. Окрема увага, згідно з оцінками ГУР, може приділятися регіонам країн ЄС, де проживає російськомовне населення, та об'єктам, пов'язаним із російським впливом.

Серед можливих точок ризику згадуються споруди під контролем Кремля, включаючи об'єкти мережі Російської православної церкви, а також історичні місця, пов'язані з Росією.

Українська розвідка розглядає такі сценарії як частину ширшої стратегії тиску на Європу. Передбачуваною метою є не лише створити загрозу безпеці, а й спровокувати політичні розбіжності всередині ЄС, підірвати довіру до України та ускладнити подальшу підтримку її оборони.

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