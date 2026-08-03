Москвичам приготуватися до найгіршого сценарію: все полетить на Москву

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Кречмаровская Наталия
Росія намагається повністю закрити Москву від ударів — там створюють найщільнішу систему ППО. Однак це не допоможе Путіну захистити столицю.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан пояснив, що в РФ намагаються максимально захистити Москву від ударів. За його словами, пробити захист столиці РФ дронами неможливо, навіть якщо один чи два залетять, то значного ураження вони не завдадуть. Але балістику перехопити, навіть щільна система ППО, не зможе.
За його словами, в України оперативно-тактичний комплекс великої дальності, але в оперативному режимі. Оперативна дальність максимальна — 500 км, зазначив експерт. Росіяни, зазначив він, зможуть перехопити 80% ракет.
Нагадаємо: портал “Коментарі писав, що Росія здригатиметься від вибухів восени — які регіони РФ максимально обстрілюватиме Україна за версією ШІ.