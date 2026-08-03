Москвичам приготуватися до найгіршого сценарію: все полетить на Москву

Росія намагається повністю закрити Москву від ударів — там створюють найщільнішу систему ППО. Однак це не допоможе Путіну захистити столицю.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що в РФ намагаються максимально захистити Москву від ударів. За його словами, пробити захист столиці РФ дронами неможливо, навіть якщо один чи два залетять, то значного ураження вони не завдадуть. Але балістику перехопити, навіть щільна система ППО, не зможе.

"Балістику можуть перехопити тільки протибалістичні системи, які націлені на кінетичний удар. Як ось Петріот у нас. Росіяни таких систем не мають. Та базова система, яка прикривала Москву з Радянського Союзу, А35 П, вони її вдосконалили на рівень А-135. Вона може перехоплювати, в принципі, міжконтинентальні балістичні ракети в режимі заатмосферного перехоплення, але це не та балістика, якою ми обстрілюватимемо Москву”, — зазначив експерт.

За його словами, в України оперативно-тактичний комплекс великої дальності, але в оперативному режимі. Оперативна дальність максимальна — 500 км, зазначив експерт. Росіяни, зазначив він, зможуть перехопити 80% ракет.

“Якщо летітиме сотня, то 20 ракет пройде. І ефект від цих ракет буде таким, як від “Іскандера”, який вдарив по будинку багатодітної родини. Росіяни намагатимуться збивати цю балістику, намагатимуться РЕБ ​​включати, але все це падатиме безпосередньо на Москву”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі писав, що Росія здригатиметься від вибухів восени — які регіони РФ максимально обстрілюватиме Україна за версією ШІ.



