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Кречмаровская Наталия
Россия пытается полностью закрыть Москву от ударов – там создают самую плотную систему ПВО. Однако это не поможет Путину оградить столицу.
Москва. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что в РФ пытаются максимально оградить Москву от ударов. По его словам, пробить защиту столицы РФ дронами невозможно, даже если один или два залетят, то значительное поражение они не нанесут. Но баллистику перехватить даже плотная система ПВО не сможет.
По его словам, у Украины оперативно-тактический комплекс большой дальности, но в оперативном режиме. Оперативная дальность максимальная – 500 км, отметил эксперт. Россияне, указал он, смогут перехватить 80% ракет.
Напомним: портал “Комментарии писал, что Россия будет содрогаться от взрывов осенью – какие регионы РФ будет максимально обстреливать Украина по версии ИИ.