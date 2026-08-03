Москвичам приготовиться к самому худшему сценарию: все полетит на Москву

Россия пытается полностью закрыть Москву от ударов – там создают самую плотную систему ПВО. Однако это не поможет Путину оградить столицу.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что в РФ пытаются максимально оградить Москву от ударов. По его словам, пробить защиту столицы РФ дронами невозможно, даже если один или два залетят, то значительное поражение они не нанесут. Но баллистику перехватить даже плотная система ПВО не сможет.

"Баллистику могут перехватить только противобаллистические системы, нацеленные на кинетический удар. Как вот Петриот у нас. У русских таких систем нет. Та базовая система, которая прикрывала Москву из Советского Союза, А35 П, они усовершенствовали ее на уровень А-135. Она может перехватывать в принципе межконтинентальные баллистические ракеты в режиме заатмосферного перехвата, но это не та баллистика, которой мы будем обстреливать Москву”, — отметил эксперт.

По его словам, у Украины оперативно-тактический комплекс большой дальности, но в оперативном режиме. Оперативная дальность максимальная – 500 км, отметил эксперт. Россияне, указал он, смогут перехватить 80% ракет.

"Если будет лететь сотня, то 20 ракет пройдет. И эффект от этих ракет будет таким, как от "Искандера", который ударил по дому многодетной семьи. Россияне будут пытаться сбивать эту баллистику, пытаться РЭБ включать, но все это будет падать непосредственно на Москву", — подытожил он.

Напомним: портал “Комментарии писал, что Россия будет содрогаться от взрывов осенью – какие регионы РФ будет максимально обстреливать Украина по версии ИИ.



