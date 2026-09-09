Москва знайшла новий спосіб викликати паніку в НАТО: які кроки вже робить Кремль

Росія може використовувати прольоти безпілотників у повітряному просторі Молдови та поблизу території країн НАТО як інструмент тиску на Альянс. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), зазначивши, що навіть випадкові порушення кордонів здатні приносити Москві стратегічну вигоду.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

У ISW підкреслюють, що не мають достатніх даних, щоб стверджувати, чи були польоти російських дронів над Молдовою і поряд з Румунією навмисними. Однак для Кремля подібні інциденти вигідні незалежно від їхньої початкової мети.

Такі порушення змушують країни НАТО концентруватися на захисті власного повітряного простору, одночасно провокуючи дискусії про те, наскільки ефективно Альянс здатний реагувати на такі загрози. Крім того, Москва отримує можливість перевіряти швидкість реакції європейських держав та посилювати сумніви щодо практичного застосування принципу колективної оборони.

Особливу небезпеку, за оцінкою ISW, можуть становити нові реактивні версії дронів Geran-4. Їхня максимальна швидкість, згідно з наведеними інститутом даними, досягає близько 450 км/год.

За такої швидкості безпілотнику достатньо приблизно шести хвилин, щоб дістатися від Одеси до кордону Молдови і близько 20 хвилин – до кордону Румунії. Це суттєво скорочує час, який системи ППО мають для виявлення, супроводу та можливого перехоплення повітряної мети.

Аналітики вважають, що Росія таким чином може одночасно відчувати можливості молдавської та натовської протиповітряної оборони та вивчати реакцію всього Альянсу. Особливо складною ситуація стає, якщо військові починають діяти лише після фактичного перетину повітряного кордону.

За версією ISW Москва отримує відразу кілька переваг: змушує НАТО витрачати ресурси на захист східного флангу, тестує його готовність до потенційної ескалації і намагається переконати європейські країни бути обережнішими в підтримці України.

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