Москва нашла новый способ вызвать панику в НАТО: какие шаги уже предпринимает Кремль

Россия может использовать пролеты беспилотников в воздушном пространстве Молдовы и вблизи территории стран НАТО как инструмент давления на Альянс. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), отметив, что даже случайные нарушения границ способны приносить Москве стратегическую выгоду.

НАТО. Фото: из открытых источников

В ISW подчеркивают, что не располагают достаточными данными, чтобы утверждать, были ли полеты российских дронов над Молдовой и рядом с Румынией преднамеренными. Однако для Кремля подобные инциденты выгодны независимо от их первоначальной цели.

Такие нарушения заставляют страны НАТО концентрироваться на защите собственного воздушного пространства, одновременно провоцируя дискуссии о том, насколько эффективно Альянс способен реагировать на подобные угрозы. Кроме того, Москва получает возможность проверять скорость реакции европейских государств и усиливать сомнения относительно практического применения принципа коллективной обороны.

Особую опасность, по оценке ISW, могут представлять новые реактивные версии дронов Geran-4. Их максимальная скорость, согласно приведенным институтом данным, достигает около 450 км/ч.

При такой скорости беспилотнику достаточно примерно шести минут, чтобы добраться от Одессы до границы Молдовы, и около 20 минут – до границы Румынии. Это существенно сокращает время, которое системы ПВО имеют для обнаружения, сопровождения и возможного перехвата воздушной цели.

Аналитики считают, что Россия таким образом может одновременно испытывать возможности молдавской и натовской противовоздушной обороны и изучать реакцию всего Альянса. Особенно сложной ситуация становится, если военные начинают действовать только после фактического пересечения воздушной границы.

По версии ISW, Москва получает сразу несколько преимуществ: заставляет НАТО тратить ресурсы на защиту восточного фланга, тестирует его готовность к потенциальной эскалации и пытается убедить европейские страны быть осторожнее в поддержке Украины.

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