Москва заговорила про голод: у чому Кремль раптом звинуватив Україну

Росія спробувала покласти на Україну відповідальність за можливе зростання світових цін на продовольство після ударів по російській сільськогосподарській та зерновій інфраструктурі. З такою заявою виступила речниця МЗС РФ Марія Захарова, пише Reuters.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Приводом стали українські атаки на Новоросійськ. Внаслідок ударів загинули троє людей, а основні зернові термінали порту були змушені призупинити роботу.

Захарова заявила, що дії Києва нібито спрямовані на розпалювання хаосу на світовому продовольчому ринку та вигідні деяким західним державам. За її версією, удари по російській інфраструктурі здатні посилити дефіцит зерна та добрив та підвищити ціни, насамперед для країн Глобального Півдня та Сходу.

При цьому Reuters нагадує важливу обставину: Росія є найбільшим у світі експортером пшениці. Водночас Москва сама продовжує завдавати ударів по українській портовій інфраструктурі та судноплавству у Чорному морі.

Ці атаки серйозно вплинули на український експорт. За даними Міністерства аграрної політики України, за перші два тижні серпня обсяги постачання зерна скоротилися на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Тепер удар по Новоросійську відбився і на світовому ринку. Після атаки ф'ючерси на зерно різко пішли вгору, що свідчить про чутливість міжнародних цін до перебоїв у чорноморському експорті.

Україна пояснює удари по російській економічній інфраструктурі необхідністю позбавляти Кремль ресурсів для ведення війни.

Таким чином, Москва опинилася в парадоксальній ситуації: російська влада попереджає про наслідки порушення продовольчих поставок, водночас будучи учасником війни, яка сама руйнує ключові експортні маршрути Чорного моря.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вперше за час великої війни: чому в Новоросійську влада ввела режим НС.



