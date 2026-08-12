Впервые за время большой войны: почему в Новороссийске власти ввели режим ЧС

В Новороссийске Краснодарского края России 12 августа ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил городской глава Андрей Кравченко.

Новороссийск. Фото: из открытых источников

По его словам, после завершения действия угрозы атаки БПЛА он лично выехал на места повреждений. В городе развернули специальный штаб, который координирует деятельность оперативных служб. Параллельно специалисты обследуют территории и проверяют их на наличие обломков беспилотников.

Кравченко заявил, что к ликвидации последствий уже подключились управляющие компании и ремонтные бригады. Однако наиболее серьезной проблемой стала ситуация с водоснабжением.

По словам мэра, в результате атаки произошел прорыв сразу двух водоводов, которые обеспечивают подачу воды. Из-за повреждений водоснабжение города пришлось временно остановить.

Российский чиновник также признал, что системы противовоздушной обороны всю ночь отражали атаку украинских беспилотников. При этом в Новороссийске возникло несколько пожаров. Точное количество поврежденных объектов власти города пока не назвали.

Новороссийск имеет особое стратегическое значение для России. Здесь расположены важные портовые мощности и объекты Черноморского флота, поэтому атаки на город могут затрагивать не только гражданскую инфраструктуру, но и критически важные для РФ военные и экспортные объекты.

Ранее украинская сторона сообщала о поражении в Новороссийске российской военной инфраструктуры. По словам президента Владимира Зеленского, в операции были задействованы реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.

При этом российские власти традиционно не раскрывают полного перечня пораженных объектов и масштабов ущерба. Сейчас последствия атаки продолжают оценивать, а экстренные службы занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Таким образом, очередной удар по Новороссийску привел не только к пожарам и повреждениям объектов, но и к нарушению базовой коммунальной услуги для жителей города.

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