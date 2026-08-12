Вперше за час великої війни: чому в Новоросійську влада ввела режим НС

У Новоросійську Краснодарського краю Росії 12 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації після масованої атаки українських безпілотників. Про це повідомив міський голова Андрій Кравченко.

Новоросійськ. Фото: із відкритих джерел

За його словами, після завершення дії загрози атаки БПЛА він особисто виїхав на місця ушкодження. У місті розгорнули спеціальний штаб, що координує діяльність оперативних служб. Паралельно фахівці обстежують території та перевіряють їх на наявність уламків безпілотників.

Кравченко заявив, що до ліквідації наслідків уже підключилися керуючі компанії та ремонтні бригади. Проте найсерйознішою проблемою стала ситуація із водопостачанням.

За словами мера, внаслідок атаки стався прорив одразу двох водоводів, які забезпечують подачу води. Через ушкодження водопостачання міста довелося тимчасово зупинити.

Російський чиновник також визнав, що системи протиповітряної оборони всю ніч відбивали атаку українських безпілотників. При цьому у Новоросійську виникло кілька пожеж. Точну кількість пошкоджених об'єктів влада міста поки не назвала.

Новоросійськ має особливе стратегічне значення для Росії. Тут розташовані важливі портові потужності та об'єкти Чорноморського флоту, тому атаки на місто можуть зачіпати не лише цивільну інфраструктуру, а й критично важливі для РФ військові та експортні об'єкти.

Раніше українська сторона повідомляла про поразку у Новоросійську російської військової інфраструктури. За словами президента Володимира Зеленського, в операції були задіяні реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.

При цьому російська влада традиційно не розкриває повного переліку уражених об'єктів та масштабів збитків. Наразі наслідки атаки продовжують оцінювати, а екстрені служби займаються відновленням пошкодженої інфраструктури.

Таким чином, черговий удар по Новоросійську спричинив не лише пожежі та пошкодження об'єктів, але й порушення базової комунальної послуги для жителів міста.

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