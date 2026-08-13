Москва заговорила о голоде: в чем Кремль вдруг обвинил Украину

Россия попыталась возложить на Украину ответственность за возможный рост мировых цен на продовольствие после ударов по российской сельскохозяйственной и зерновой инфраструктуре. С таким заявлением выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, пишет Reuters.

Кремль. Фото: из открытых источников

Поводом стали украинские атаки на Новороссийск. В результате ударов погибли три человека, а основные зерновые терминалы порта были вынуждены приостановить работу.

Захарова заявила, что действия Киева якобы направлены на "разжигание хаоса" на мировом продовольственном рынке и выгодны некоторым западным государствам. По ее версии, удары по российской инфраструктуре способны усилить дефицит зерна и удобрений и повысить цены, прежде всего для стран Глобального Юга и Востока.

При этом Reuters напоминает о важном обстоятельстве: Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Одновременно Москва сама продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судоходству в Черном море.

Эти атаки уже серьезно повлияли на украинский экспорт. По данным Министерства аграрной политики Украины, за первые две недели августа объемы поставок зерна сократились на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теперь удар по Новороссийску отразился и на мировом рынке. После атаки фьючерсы на зерно резко пошли вверх, что показывает чувствительность международных цен к перебоям в черноморском экспорте.

Украина, в свою очередь, объясняет удары по российской экономической инфраструктуре необходимостью лишать Кремль ресурсов для ведения войны.

Таким образом, Москва оказалась в парадоксальной ситуации: российские власти предупреждают о последствиях нарушения продовольственных поставок, одновременно являясь участником войны, которая сама разрушает ключевые экспортные маршруты Черного моря.

Читайте также на портале "Комментарии" — впервые за время большой войны: почему в Новороссийске власти ввели режим ЧС.



