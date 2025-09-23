Москва вже не пріоритет для Кремля: у ВМС шокували новою метою окупантів

Російські окупаційні сили надають перевагу обороні тимчасово захопленого Криму, значно більше, ніж захисту Москви або нафтопереробних заводів, які є критично важливими для економіки РФ. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, його запитали, які об’єкти загарбники покривають найщільнішою ППО.

"Попри те, що вся ‘велич’ РФ тримається на нафті, об’єкти в Криму охороняють набагато серйозніше, ніж нафтозаводи чи навіть саму Москву", — зазначив Плетенчук.

Він звернув увагу на те, що Москва зазнає численних ударів БПЛА, однак, попри регулярні "прильоти", кримські цілі все одно прикриті набагато ретельніше:

"Просто подивімося новини: скільки було прильотів по Москві? Тепер порівняємо з Кримом — теж багато ударів, але зусиль для їх відбиття там явно більше. Це і є відповідь на питання про пріоритети. Тож ‘нафтянка’, на якій тримається РФ, у них далеко не на першому місці", — пояснив речник ВМС.

Попри посилену оборону півострова, Сили оборони України продовжують успішно вражати важливі військові об'єкти в Криму.

Так, за даними ЗМІ, вночі 21 вересня українські дрони пошкодили російську ППО та іншу військову інфраструктуру.

