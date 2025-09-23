logo_ukra

Мобілізація стане крахом для Путіна: розкрито вражаючий план Б" Кремля
Мобілізація стане крахом для Путіна: розкрито вражаючий план Б" Кремля

Існують ризики оголошення мобілізації, але, за словами Павла Лакійчука, Москва розглядає два альтернативні варіанти.

23 вересня 2025, 11:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ймовірність загальної мобілізації в Росії залишається, однак, як зазначає керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, це крайній і вкрай небажаний варіант для Володимира Путіна. За його словами, Кремль може вдатися до альтернативних шляхів поповнення армії без офіційного оголошення мобілізації.

Мобілізація стане крахом для Путіна: розкрито вражаючий план Б" Кремля

Фото: з відкритих джерел

"Перший — використати армію Лукашенка", — пояснив експерт. 

За його словами, після навчань у Білорусі російська сторона отримала близько 40 тисяч добре підготовлених військових. Поки на білоруській території лишається російський контингент, не виключений сценарій, за якого Кремль спробує скористатися військовим ресурсом Мінська, навіть шляхом політичного тиску.

"Ймовірність такого розвитку подій не дуже висока, але Москва давно цього прагне", — додав Лакійчук. 

Другий можливий сценарій — залучення військової підтримки з Північної Кореї. Путін, на думку експерта, може намагатися отримати солдатів із КНДР.

"Кажуть, що Путін 'взув' його на гроші, тож не відомо, чи отримає Кремль нову партію північнокорейських солдатів", — зауважив він. 

Через плани РФ провести осінній наступ на трьох напрямках — Куп’янському, Покровському та Запорізькому — Москва змушена перегруповувати війська. Одночасно, через зниження мотивації підписувати контракти, Кремль імовірно посилюватиме приховану мобілізацію, збільшуючи щомісячний призов до 50–60 тисяч осіб, здебільшого у віддалених регіонах, щоб уникнути протестів у мегаполісах. Новобранців можуть змушувати підписувати контракти, хоч і не відправляють одразу на фронт.

Як вже писали "Коментарі", Збройні сили Латвії підтримали ініціативу з відновлення природних ландшафтів на кордоні з Росією та Білоруссю з метою посилення обороноздатності. Як повідомили в пресслужбі Національних збройних сил, йдеться про регенерацію болотистих територій, які можуть стати природним бар'єром на шляху потенційного вторгнення.



