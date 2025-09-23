Мобилизация станет крахом для Путина: раскрыт впечатляющий план Б Кремля

Вероятность всеобщей мобилизации в России остается, однако, как отмечает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, это крайний и крайне нежелательный вариант для Владимира Путина. По его словам, Кремль может предпринять альтернативные пути пополнения армии без официального объявления мобилизации.

"Первый — использовать армию Лукашенко", — объяснил эксперт.

По его словам, после учений в Белоруссии российская сторона получила около 40 тысяч хорошо подготовленных военных. Пока на белорусской территории остается российский контингент, не исключен сценарий, при котором Кремль попытается воспользоваться военным ресурсом Минска даже путем политического давления.

"Вероятность такого развития событий не очень высока, но Москва давно к этому стремится", — добавил Лакийчук.

Второй возможный сценарий – привлечение военной поддержки из Северной Кореи. Путин, по мнению эксперта, может пытаться получить солдат из КНДР.

"Говорят, что Путин 'обул' его на деньги, поэтому неизвестно, получит ли Кремль новую партию северокорейских солдат", — отметил он.

Из-за планов РФ провести осеннее наступление на трех направлениях — Купянском, Покровском и Запорожском — Москва вынуждена перегруппировать войска. Одновременно из-за снижения мотивации подписывать контракты Кремль, вероятно, будет усиливать скрытую мобилизацию, увеличивая ежемесячный призыв до 50–60 тысяч человек, в основном в отдаленных регионах, чтобы избежать протестов в мегаполисах. Новобранцев могут вынуждать подписывать контракты, хоть и не отправляются сразу на фронт.

