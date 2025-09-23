Російські дрони змусили Латвію піти на неочікуваний крок: вважливі деталі

Збройні сили Латвії підтримали ініціативу з відновлення природних ландшафтів на кордоні з Росією та Білоруссю з метою посилення обороноздатності. Як повідомили в пресслужбі Національних збройних сил, йдеться про регенерацію болотистих територій, які можуть стати природним бар'єром на шляху потенційного вторгнення.

Фото: з відкритих джерел

Реалізація проєкту передбачає відновлення боліт, водойм і лісів у районах, де раніше велися роботи з видобутку торфу. Такий підхід дозволить не лише посилити прикордонну оборону, але й оптимізувати використання ресурсів — як матеріально-технічних, так і людських. Зокрема, військові зазначають, що завдяки цим природним перешкодам можна буде зменшити кількість інженерних споруд та зусиль на укріплення рубежів.

Пріоритетом стане саме відновлення тих територій, де рекультивація матиме максимальний стратегічний ефект. Особливо це стосується регіонів із високою концентрацією торфовищ, таких як Латгалія та Верхня Земля, де частка болотистих земель є найбільшою.

Проєкт також має екологічну складову — відновлення природного середовища сприятиме збереженню біорізноманіття та кліматичної стабільності. Водночас це відповідає загальній стратегії будівництва "Балтійської лінії оборони", яка об'єднує зусилля країн регіону в посиленні безпеки.

