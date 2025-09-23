logo_ukra

Російські дрони змусили Латвію піти на неочікуваний крок: вважливі деталі

Міністерство оборони Латвії заявило про плани відновити болота на кордонах із Росією та Білоруссю, які можуть виконувати роль природних бар'єрів.

23 вересня 2025, 10:45
Збройні сили Латвії підтримали ініціативу з відновлення природних ландшафтів на кордоні з Росією та Білоруссю з метою посилення обороноздатності. Як повідомили в пресслужбі Національних збройних сил, йдеться про регенерацію болотистих територій, які можуть стати природним бар'єром на шляху потенційного вторгнення.

Російські дрони змусили Латвію піти на неочікуваний крок: вважливі деталі

Фото: з відкритих джерел

Реалізація проєкту передбачає відновлення боліт, водойм і лісів у районах, де раніше велися роботи з видобутку торфу. Такий підхід дозволить не лише посилити прикордонну оборону, але й оптимізувати використання ресурсів — як матеріально-технічних, так і людських. Зокрема, військові зазначають, що завдяки цим природним перешкодам можна буде зменшити кількість інженерних споруд та зусиль на укріплення рубежів.

Пріоритетом стане саме відновлення тих територій, де рекультивація матиме максимальний стратегічний ефект. Особливо це стосується регіонів із високою концентрацією торфовищ, таких як Латгалія та Верхня Земля, де частка болотистих земель є найбільшою.

Проєкт також має екологічну складову — відновлення природного середовища сприятиме збереженню біорізноманіття та кліматичної стабільності. Водночас це відповідає загальній стратегії будівництва "Балтійської лінії оборони", яка об'єднує зусилля країн регіону в посиленні безпеки.

Як вже писали "Коментарі", Росія значно скорочує фінансування тимчасово окупованих територій України, залишаючи більшість галузей без належної підтримки, при цьому пріоритет надається лише проектам, які слугують пропаганді. Про це в ефірі Еспресо розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



