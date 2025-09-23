Российские дроны заставили Латвию пойти на неожиданный шаг: внимательные детали

Вооруженные силы Латвии поддержали инициативу по восстановлению природных ландшафтов на границе с Россией и Белоруссией с целью усиления обороноспособности. Как сообщили в пресс-службе Национальных вооруженных сил, речь идет о регенерации болотистых территорий, которые могут стать естественным барьером на пути потенциального вторжения.

Фото: из открытых источников

Реализация проекта предполагает восстановление болот, водоемов и лесов в районах, где раньше велись работы по добыче торфа. Такой подход позволит не только усилить пограничную оборону, но и оптимизировать использование ресурсов как материально-технических, так и человеческих. В частности, военные отмечают, что благодаря этим естественным препятствиям можно будет уменьшить количество инженерных сооружений и усилий на укрепление рубежей.

Приоритетом станет само восстановление тех территорий, где рекультивация будет иметь максимальный стратегический эффект. Особенно это касается регионов с высокой концентрацией торфяников, таких как Латгалия и Верхняя Земля, где доля болотистых земель является самой большой.

Проект также имеет экологическую составляющую – восстановление природной среды будет способствовать сохранению биоразнообразия и климатической стабильности. В то же время, это соответствует общей стратегии строительства "Балтийской линии обороны", объединяющей усилия стран региона в усилении безопасности.

