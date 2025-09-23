Москва уже не приоритет для Кремля: в ВМС шокировали новой целью окупантов

Российские оккупационные силы предпочитают оборону временно захваченного Крыма, значительно больше, чем защиты Москвы или нефтеперерабатывающих заводов, которые являются критически важными для экономики РФ. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

Фото: из открытых источников

В частности, его спросили, какие объекты захватчики покрывают самой плотной ПВО.

"Несмотря на то, что все 'величие' РФ держится на нефти, объекты в Крыму охраняют гораздо серьезнее, чем нефтезаводы или даже саму Москву", — отметил Плетенчук.

Он обратил внимание на то, что Москва испытывает многочисленные удары БПЛА, однако, несмотря на регулярные "прилеты", крымские цели все равно прикрыты гораздо более тщательно:

"Просто посмотрим новости: сколько было прилетов по Москве? Теперь сравним с Крымом — тоже много ударов, но усилий для их отражения там явно больше. Это и есть ответ на вопрос о приоритетах. Так что 'нефтянка', на которой держится РФ, у них далеко не на первом месте", — пояснил спикер ВМС.

Несмотря на усиленную оборону полуострова, Силы обороны Украины продолжают успешно поражать важные военные объекты в Крыму.

По данным СМИ, ночью 21 сентября украинские дроны повредили российскую ПВО и другую военную инфраструктуру.

Как уже писали "Комментарии", вероятность всеобщей мобилизации в России остается, однако, как отмечает руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, это крайний и крайне нежелательный вариант для Владимира Путина. По его словам, Кремль может предпринять альтернативные пути пополнения армии без официального объявления мобилизации.