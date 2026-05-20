Москва у вогні: чому Путін все одно не хоче закінчувати війну

Удари ЗСУ по російській території набувають систематичного характеру. Як Сили Оборони обирають цілі для атак? Чому навіть після того, як Москву охоплює вогонь, Путін все одно не хоче закінчувати війну проти України? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

ЗСУ б'ють за основним джерелом доходів РФ

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі Radio NV, що українські удари дронами по Москві та області, де було зосереджено потужну ППО, є безпрецедентною подією.

"Це абсолютно безпрецедентна історія, яку здійснюють Сили оборони України. У російській столиці зосереджено, як мінімум, 101 позицію сил ППО, 10 полків систем С-400, понад 80 "Панцирів" і "Торов". Також є окремі позиції мобільних груп на дахах міста, створені перехоплюючі башти, які перебувають там. перенасичена настільки, що тепер збиває власні гелікоптери в небі над Москвою", – наголосив експерт.

За його словами, успішні дії України досягли і політичного ефекту: "Коли летить твоєю столицею, ти не можеш говорити про перемогу у війні".

Експерт нагадав, що під час атаки вдалося завдати удару по заводу "Ангстрем" (м. Зеленоград). Це одне з найбільших підприємств, що займаються виробництвом напівпровідників. Ця продукція є особливо важливою для ракет Х-101, які виробляються в РФ. Він нагадав, що саме ця ракета зруйнувала багатоповерхівку в Києві, де загинули 24 мирні жителі.

За його словами, удари по НПЗ у Московській області та нафтоперекачувальних станціях "одноразово відібрали" 35-40 відсотків можливостей забезпечення нафтопродуктами Московського регіону.

"Це наша "золота жила", яку ми намацали, тому що "нафтовик" — основне джерело доходів РФ. Чим їх менше, тим складніше фінансувати війну. Ми продовжуємо свою тактику випаленої землі — знищення нафтогазової інфраструктури РФ", — зазначив експерт.

Він додав, що це зменшує доходи Росії, які мали б піти на фінансування війни. Зокрема, сповільнюються темпи поповнення ворожої армії. Він навів дані про те, що зараз мобілізаційними заходами росіянам вдається залучати 800-900 нових контрактників, а рік тому цей показник становив 1200-1300 осіб.

Є кілька цілей в ударах по РФ

Колишній працівник СБУ (2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак каже, що удари по РФ несуть практичну мету – вдарити у щось важливе. У нафтопроводи, НПЗ, у підприємства, що виробляють мікроелектроніку. Друга важлива мета – показати росіянам, що війна – недалеко, поряд. Показати, що вона не у Білгороді, не у Брянську чи Курську, а вона тут, з ними. Москва завжди була в розумінні Кремля недоторканною, вважалося, що Москва не повинна відчувати жодних негативних побічних факторів через війну.

"Я наведу такий невеликий, але показовий приклад. У 2022 році, коли почалася часткова мобілізація в Росії, почали забирати на війну і москвичів, але буквально за кілька тижнів це призвело місцевих чиновників до думки, що процес рухається в неправильний бік, що Москва має залишатися регіоном, де не відчувається війна. Після цього всі мобілізаційні заходи було припинено", — зазначив експерт.

На думку експерта, зараз неможливо зробити так, щоб росіяни вийшли на протести, але можливо створити ситуацію напруги серед москвичів, чиновників.

"Для цього потрібні два десятки таких ударів", – каже Ступак.

Крім того, він висловлює думку, що навіть страх москвичів поки не вплине на Путіна.

"Я думаю, що поки що ні. Для нього буде важливим є щось силове, коли багато незадоволених і вони готові на щось", — зазначив Іван Ступак.

