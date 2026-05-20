Москва в огне: почему Путин все равно не хочет заканчивать войну

Кравцев Сергей
Удары ВСУ по российской территории приобретают систематический характер. Как Силы Обороны выбирают цели для атак? Почему даже после того, как Москву охватывает огонь, Путин все равно не хочет заканчивать войну против Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удары по России. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире Radio NV, что украинские удары дронами по Москве и области, где была сосредоточена мощная ПВО, являются беспрецедентным событием.
По его словам, успешные действия Украины достигли и политического эффекта: "Когда летит по твоей столице, ты не можешь говорить о победе в войне".
Эксперт напомнил, что во время атаки удалось нанести удар по заводу "Ангстрем" (г. Зеленоград). Это одно из крупнейших предприятий, занимающихся производством полупроводников. Эта продукция особенно важна для ракет Х-101, которые производятся в РФ. Он напомнил, что именно эта ракета разрушила многоэтажку в Киеве, где погибли 24 мирных жителя.
По его словам, удары по НПЗ в Московской области и нефтеперекачивающим станциям "одномоментно отняли" 35-40 процентов возможностей обеспечения нефтепродуктами Московского региона.
Он добавил, что это уменьшает доходы России, которые должны были бы пойти на финансирование войны. В частности, замедляются темпы пополнения вражеской армии. Он привел данные о том, что в настоящее время мобилизационными мерами россиянам удается привлекать 800-900 новых контрактников, а год назад этот показатель составлял 1200-1300 человек.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак говорит, что удары по РФ несут практическую цель – ударить во что-то важное. В нефтепроводы, НПЗ, в предприятия, производящие микроэлектронику. Вторая важная цель – показать россиянам, что война – недалеко, рядом. Показать, что она не в Белгороде, не в Брянске или Курске, а она здесь, с ними. Москва всегда была в понимании Кремля неприкосновенной, считалось, что Москва не должна испытывать никаких негативных побочных факторов из-за войны.
По мнению эксперта, прямо сейчас невозможно сделать так, чтобы россияне вышли на протесты, но возможно создать ситуацию напряжения среди москвичей, чиновников.
Кроме того, он высказывает мнение, что даже страх москвичей пока не окажет особого влияния на Путина.
