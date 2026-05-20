Москва в огне: почему Путин все равно не хочет заканчивать войну

Удары ВСУ по российской территории приобретают систематический характер. Как Силы Обороны выбирают цели для атак? Почему даже после того, как Москву охватывает огонь, Путин все равно не хочет заканчивать войну против Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ВСУ бьют по основному источнику доходов РФ

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире Radio NV, что украинские удары дронами по Москве и области, где была сосредоточена мощная ПВО, являются беспрецедентным событием.

"Это абсолютно беспрецедентная история, которую осуществляют Силы обороны Украины. В российской столице сосредоточено, как минимум, 101 позиция сил ПВО, 10 полков систем С-400, более 80 "Панцирей" и "Торов". Также есть отдельные позиции мобильных групп на крышах города, созданы перехватывающие башни, действуют средства РЭБ. То есть ПВО там перенасыщена настолько, что теперь сбивает собственные вертолеты в небе над Москвой", – акцентировал эксперт.

По его словам, успешные действия Украины достигли и политического эффекта: "Когда летит по твоей столице, ты не можешь говорить о победе в войне".

Эксперт напомнил, что во время атаки удалось нанести удар по заводу "Ангстрем" (г. Зеленоград). Это одно из крупнейших предприятий, занимающихся производством полупроводников. Эта продукция особенно важна для ракет Х-101, которые производятся в РФ. Он напомнил, что именно эта ракета разрушила многоэтажку в Киеве, где погибли 24 мирных жителя.

По его словам, удары по НПЗ в Московской области и нефтеперекачивающим станциям "одномоментно отняли" 35-40 процентов возможностей обеспечения нефтепродуктами Московского региона.

"Это наша "золотая жила", которую мы нащупали, потому что "нефтянка" – основной источник доходов РФ. Чем их меньше, тем сложнее финансировать войну. Мы продолжаем свою тактику выжженной земли – уничтожение нефтегазовой инфраструктуры РФ", – отметил эксперт.

Он добавил, что это уменьшает доходы России, которые должны были бы пойти на финансирование войны. В частности, замедляются темпы пополнения вражеской армии. Он привел данные о том, что в настоящее время мобилизационными мерами россиянам удается привлекать 800-900 новых контрактников, а год назад этот показатель составлял 1200-1300 человек.

Есть несколько целей в ударах по РФ

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак говорит, что удары по РФ несут практическую цель – ударить во что-то важное. В нефтепроводы, НПЗ, в предприятия, производящие микроэлектронику. Вторая важная цель – показать россиянам, что война – недалеко, рядом. Показать, что она не в Белгороде, не в Брянске или Курске, а она здесь, с ними. Москва всегда была в понимании Кремля неприкосновенной, считалось, что Москва не должна испытывать никаких негативных побочных факторов из-за войны.

"Я приведу такой небольшой, но показательный пример. В 2022 году, когда началась частичная мобилизация в России, начали забирать на войну и москвичей, но буквально через несколько недель это привело местных чиновников к мнению, что процесс движется в неправильную сторону, что Москва должна оставаться регионом, где не ощущается война. После этого все мобилизационные меры были приостановлены", — отметил эксперт.

По мнению эксперта, прямо сейчас невозможно сделать так, чтобы россияне вышли на протесты, но возможно создать ситуацию напряжения среди москвичей, чиновников.

"Для этого нужны два десятка таких ударов", — говорит Ступак.

Кроме того, он высказывает мнение, что даже страх москвичей пока не окажет особого влияния на Путина.

"Я думаю, что пока нет. Для него будет важно что-то силовое, когда много недовольных и они готовы на что-то", — отметил Иван Ступак.

