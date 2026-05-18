Си Цзиньпин вызвал Путина: зачем Кремль срочно рвется в Китай

Кравцев Сергей
Официальная Москва подтвердила, что российский диктатор Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. О чем говорит такой срочный визит главы Кремля в Пекин фактически сразу после отъезда оттуда Дональда Трампа? Могут ли быть приняты какие-либо прорывные решения во время этого визита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова не считает, что на этой встрече будут достигнуты какие-то важные, новые решения, в частности, относительно российской войны против Украины.
Также, добавляет Владимир Дубовик, следует ожидать очередных заявлений о многополярном мире. Именно по следам недавнего визита Дональда Трампа в КНР как раз им и нужно, как они чувствуют, показать свое единство.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию:
Эксперт говорит, что есть еще и второй момент, на который стоит обратить внимание. Речь о том, что визит Путина – это попытка напомнить Китаю и желание напомнить Китаю, что именно Россия является ключевым партнером Пекина, как считает Путин. И ему есть что предложить Си Цзиньпиню.
Поэтому не исключительно, продолжает Игорь Рейтерович, что во время этой встречи как раз Си Цзиньпин с Путиным будут эти вопросы обсуждать, но для Путина это больше попытка хоть как-то вернуться в эту глобальную повестку дня, хоть как-то о себе напомнить, показать, что он тоже может куда-то ездить, встречаться с ключевыми лидерами современности. И делать с ними общие фото.
