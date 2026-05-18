Си Цзиньпин вызвал Путина: зачем Кремль срочно рвется в Китай

Официальная Москва подтвердила, что российский диктатор Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. О чем говорит такой срочный визит главы Кремля в Пекин фактически сразу после отъезда оттуда Дональда Трампа? Могут ли быть приняты какие-либо прорывные решения во время этого визита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

КНР и РФ нужно показать свое единство

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова не считает, что на этой встрече будут достигнуты какие-то важные, новые решения, в частности, относительно российской войны против Украины.

"Скорее всего, речь идет о демонстрации того, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина остается незыблемым. Обеим странам и дальше важно иметь друг друга в качестве союзника. Какие-то разногласия могут быть, но сейчас наиболее принципиально противостоять Западу", – отметил эксперт.

Также, добавляет Владимир Дубовик, следует ожидать очередных заявлений о многополярном мире. Именно по следам недавнего визита Дональда Трампа в КНР как раз им и нужно, как они чувствуют, показать свое единство.

России нечего больше предложить Китаю

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию:

"Визит главы Кремля в Китай – это попытка вмешаться хотя бы как-то в ту глобальную повестку дня, которую между собой обсуждали Си Цзиньпин и Трамп. Путин, конечно, хотел бы быть третьим, участвовать во всех этих процессах, но ни Китай, ни Соединенные Штаты в этом действительно никогда не были заинтересованы. Поэтому эта поездка – это попытка как-то напомнить о себе".

Эксперт говорит, что есть еще и второй момент, на который стоит обратить внимание. Речь о том, что визит Путина – это попытка напомнить Китаю и желание напомнить Китаю, что именно Россия является ключевым партнером Пекина, как считает Путин. И ему есть что предложить Си Цзиньпиню.

"Очевидно, что Путин будет пытаться как-то расширить сотрудничество, которое есть на сегодняшний день, но далеко не факт, что Китай на это пойдет по двум причинам. Во-первых, не уж особенно чего расширять. Тот максимум, который Китай мог выбрать из России, он выбрал уже давным-давно. А во-вторых, у Китая уже постепенно начинает меняться позиция относительно российско-украинской войны и необходимости ее завершения", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Поэтому не исключительно, продолжает Игорь Рейтерович, что во время этой встречи как раз Си Цзиньпин с Путиным будут эти вопросы обсуждать, но для Путина это больше попытка хоть как-то вернуться в эту глобальную повестку дня, хоть как-то о себе напомнить, показать, что он тоже может куда-то ездить, встречаться с ключевыми лидерами современности. И делать с ними общие фото.

"Но о каком-то прорыве или интенсификации взаимоотношений, или усиления какого-либо сотрудничества речь не идет, поскольку для этого просто нет предпосылок и в России, соответственно, нечего больше Китаю предложить. Это важный момент, его нужно как раз во время этого визита учитывать", – подытожил эксперт.

