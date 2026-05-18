Сі Цзіньпін викликав Путіна: навіщо Кремль терміново рветься до Китаю

Кравцев Сергей
Офіційна Москва підтвердила, що російський диктатор Володимир Путін відвідає Китай 19-20 травня, де проведе переговори із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про що говорить такий терміновий візит очільника Кремля до Пекіну фактично відразу після від’їзду звідти Дональда Трампа? Чи можуть бути прийняті якісь проривні рішення під час цього візиту? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова не вважає, що на цій зустрічі будуть досягненні якісь важливі, нові рішення, зокрема щодо російської війни проти України.
Також, додає Володимир Дубовик, варто очікувати чергові заяви про багатополярний світ. Саме по слідах нещодавнього візиту Дональда Трампа до КНР як раз їм і потрібно, як вони відчувають, показати свою єдність.
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович так прокоментував ситуацію:
Експерт говорить, що є ще й другий момент на який варто звернути увагу. Мова про те, що цей візит Путіна – це спроба нагадати Китаю і бажання нагадати Китаю, що саме Росія є ключовим партнером Пекіну, як вважає Путін. І йому є що запропонувати Сі Цзіньпіню.
Тож не виключно, продовжує Ігор Рейтерович, що під час цієї зустрічі якраз Сі Цзіньпін з Путіним будуть ці питання обговорювати, але для Путіна це більше спроба хоч якось повернутися в цей глобальний порядок денний, хоч якось про себе нагадати, показати, що він теж може кудись їздити, зустрічатися з ключовими лідерами сучасності. І робити з ними спільні фото.
