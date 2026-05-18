Сі Цзіньпін викликав Путіна: навіщо Кремль терміново рветься до Китаю

Офіційна Москва підтвердила, що російський диктатор Володимир Путін відвідає Китай 19-20 травня, де проведе переговори із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про що говорить такий терміновий візит очільника Кремля до Пекіну фактично відразу після від’їзду звідти Дональда Трампа? Чи можуть бути прийняті якісь проривні рішення під час цього візиту? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

КНР та РФ потрібно показати свою єдність

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова не вважає, що на цій зустрічі будуть досягненні якісь важливі, нові рішення, зокрема щодо російської війни проти України.

"Скоріше за все, йдеться про демонстрацію того, що стратегічне партнерство Москви та Пекіна залишається непорушним. Обом країнам і надалі важливо мати один одного в якості союзника. Якісь розбіжності можуть бути, але наразі найбільш принципово протистояти Заходу", – зазначив експерт.

Також, додає Володимир Дубовик, варто очікувати чергові заяви про багатополярний світ. Саме по слідах нещодавнього візиту Дональда Трампа до КНР як раз їм і потрібно, як вони відчувають, показати свою єдність.

Росії немає чого більше запропонувати Китаю

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович так прокоментував ситуацію:

"Візит очільника Кремля до Китаю – це спроба втрутитися хоча б якимось чином в той глобальний порядок денний, який між собою обговорювали Сі Цзіньпін і Трамп. Путін, звісно, хотів би бути третім, брати участь у всіх цих процесах, але ні Китай, ні Сполучені Штати в цьому насправді ніколи не були зацікавлені. Тому ця поїздка – це спроба якось нагадати про себе".

Експерт говорить, що є ще й другий момент на який варто звернути увагу. Мова про те, що цей візит Путіна – це спроба нагадати Китаю і бажання нагадати Китаю, що саме Росія є ключовим партнером Пекіну, як вважає Путін. І йому є що запропонувати Сі Цзіньпіню.

"Очевидно, що Путін буде намагатись якось розширити те співробітництво, яке є на сьогоднішній день, але далеко не факт, що Китай на це піде по двом причинам. По-перше, немає вже особливо чого розширювати. Той максимум, який Китай міг вибрати з Росії, він вибрав вже давним-давно. А, по-друге, у Китаю вже поступово починає мінятися позиція стосовно російсько-української війни і необхідності її завершення", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Тож не виключно, продовжує Ігор Рейтерович, що під час цієї зустрічі якраз Сі Цзіньпін з Путіним будуть ці питання обговорювати, але для Путіна це більше спроба хоч якось повернутися в цей глобальний порядок денний, хоч якось про себе нагадати, показати, що він теж може кудись їздити, зустрічатися з ключовими лідерами сучасності. І робити з ними спільні фото.

"Але про якийсь прорив чи інтенсифікацію взаємовідносин, чи посилення якоїсь співпраці мова не йде, оскільки для цього просто немає передумов і у Росії, відповідно, немає чого більше Китаю запропонувати. Це важливий момент, його треба якраз під час цього візиту враховувати", – підсумував експерт.

