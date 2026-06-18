У травні-червні 2026 року Україна завдала ударів, які досягли столичного регіону, спричинивши пожежі та перебої в роботі аеропортів. Ці дії демонструють, що Київ здатен завдавати болючих ударів по глибокому тилу Росії. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи наблизять останні удари по Москві закінчення війни.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що нинішні удари не приведуть до негайного припинення бойових дій. Проте вони поступово змінюють стратегічний баланс. Якщо Україна збереже можливість регулярно уражати важливі економічні та військові об'єкти в глибині Росії, а міжнародна підтримка залишиться стабільною, тиск на Москву зростатиме. Найімовірніше, такі атаки не стануть вирішальним фактором самі по собі, але можуть наблизити момент, коли політична та економічна вартість продовження війни для Кремля стане занадто високою. У такому випадку вони здатні прискорити переговорний процес, хоча завершення війни все одно залежатиме насамперед від ситуації на фронті та політичних рішень обох сторін.

Чат-бот Gemini припускає, що навіть найпотужніші удари по столиці РФ автоматично не зупинять війну найближчим часом. Проте інтеграція штучного інтелекту у військові технології суттєво прискорює цей процес. Роботизовані системи переносять бойові дії у площину технологічного виснаження, де Росія програє через санкції та ізоляцію. Постійні атаки на промислові об'єкти Москви руйнують міф про безпеку всередині країни. Протягом року паливний колапс та параліч логістики змусять Кремль зменшити інтенсивність наступу і шукати варіанти заморожування конфлікту.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що удари по Москві є важливим, але не вирішальним фактором. Вони змінюють рамку переговорів та підвищують ціну війни для Кремля, проте самі по собі не змусять його капітулювати. Вирішальними стануть сукупність факторів: виснаження російських резервів, економічна криза та здатність України утримувати ініціативу. Чат-бот схиляється до сценарію, що активна фаза війни може сповільнитися до кінця 2026 року, але повне завершення — це питання не стільки військових ударів, скільки комплексних політичних рішень.

На думку більшості чат-ботів, останні удари по Москві здатні посилити тиск на Росію та поступово змінити стратегічний баланс, але самі по собі не стануть вирішальним фактором завершення війни. Моделі ШІ сходяться на тому, що ключову роль відіграватиме сукупність чинників: ситуація на фронті, стан російської економіки, міжнародна підтримка України та політична воля сторін. Технології та атаки по тиловій інфраструктурі можуть прискорити пошук компромісів, однак строки завершення війни залишаються непередбачуваними.

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