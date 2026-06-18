В мае-июне 2026 года Украина нанесла удары, которые достигли столичного региона, повлекши пожары и перебои в работе аэропортов. Эти действия демонстрируют, что Киев способен наносить болезненные удары по глубокому тылу России. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, приблизят ли последние удары по Москве окончания войны.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что нынешние удары не приведут к немедленному прекращению боевых действий. Однако они постепенно изменяют стратегический баланс. Если Украина сохранит возможность регулярно уязвлять важные экономические и военные объекты в глубине России, а международная поддержка останется стабильной, давление на Москву будет расти. Скорее всего, такие атаки не станут решающим фактором сами по себе, но могут приблизить момент, когда политическая и экономическая стоимость продолжения войны для Кремля станет слишком высокой. В таком случае они способны ускорить переговорный процесс, хотя завершение войны все равно будет зависеть, прежде всего, от ситуации на фронте и политических решений обеих сторон.

Чат-бот Gemini предполагает, что даже самые мощные удары по столице РФ автоматически не остановят войну в ближайшее время. Однако интеграция искусственного интеллекта в военные технологии существенно ускоряет этот процесс. Роботизированные системы переносят боевые действия в плоскость технологического истощения, где Россия проигрывает из-за санкций и изоляции. Постоянные атаки на промышленные объекты Москвы разрушают миф о безопасности внутри страны. В течение года топливный коллапс и паралич логистики заставят Кремль снизить интенсивность наступления и искать варианты замораживания конфликта.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что удары по Москве важный, но не решающий фактор. Они изменяют рамку переговоров и повышают цену войны для Кремля, но сами по себе не заставят его капитулировать. Решающими станут совокупность факторов: истощение российских резервов, экономический кризис и способность Украины удерживать инициативу. Чат-бот склоняется к сценарию, что активная фаза войны может замедлиться до конца 2026 года, но полное завершение – это вопрос не столько военных ударов, сколько комплексных политических решений.

По мнению большинства чат-ботов, последние удары по Москве способны усилить давление на Россию и постепенно сменить стратегический баланс, но сами по себе не станут решающим фактором завершения войны. Модели ИИ сходятся в том, что ключевую роль будет играть совокупность факторов: ситуация на фронте, состояние российской экономики, международная поддержка Украины и политическая воля сторон. Технологии и атаки по тыловой инфраструктуре могут ускорить поиск компромиссов, однако сроки завершения войны остаются непредсказуемыми.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую новую стратегию выбрал Путин в войне против Украины.



