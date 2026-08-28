Москва у паніці після атаки ЗСУ: чому перекрили трасу та оголосили небезпеку

Вранці 28 серпня російські регіони знову опинилися під атакою безпілотників. Про роботу протиповітряної оборони заявили у Москві та Ярославській області, а через загрозу дронів у регіоні перекрили частину важливої траси М8.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив про оголошення безпілотної небезпеки. За його словами, російські військові та силові структури намагаються відбити атаку. При цьому чиновник не уточнив, які саме об'єкти могли бути цілями безпілотників.

Через ситуацію влада обмежила рух на ділянці траси М8 у напрямку Москви. Частину громадського транспорту в Ярославлі перевели на скорочені або об'їзні маршрути. Міжмуніципальні автобуси, які проходять перекритою ділянкою, тимчасово не курсували.

Російське видання Astra також повідомило про появу в соцмережах фотографій можливих наслідків атаки. На них, зокрема, видно вибиті вікна у будинках. Офіційного підтвердження причин пошкоджень російська влада не надала.

Атака зачепила і Московський регіон. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито знищила два безпілотники, які прямували до столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас у Павловському Посаді Московської області очевидці помітили стовп чорного диму. Що саме стало причиною задимлення та чи пов'язане воно з атакою, наразі не встановлено.

Підвищений рівень небезпеки також оголошували у Владимирській та Івановській областях, а також на південному сході Московської області. Таким чином, атака охопила значну територію центральної частини Росії.

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