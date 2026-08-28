logo_ukra

BTC/USD

79676

ETH/USD

2492.97

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Москва у паніці після атаки ЗСУ: чому перекрили трасу та оголосили небезпеку
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва у паніці після атаки ЗСУ: чому перекрили трасу та оголосили небезпеку

Російська влада заявила про роботу ППО одразу в кількох регіонах. У Московській області після атаки помітили стовп чорного диму, а на трасі М8 обмежили рух

28 серпня 2026, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вранці 28 серпня російські регіони знову опинилися під атакою безпілотників. Про роботу протиповітряної оборони заявили у Москві та Ярославській області, а через загрозу дронів у регіоні перекрили частину важливої траси М8.

Москва у паніці після атаки ЗСУ: чому перекрили трасу та оголосили небезпеку

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив про оголошення безпілотної небезпеки. За його словами, російські військові та силові структури намагаються відбити атаку. При цьому чиновник не уточнив, які саме об'єкти могли бути цілями безпілотників.

Через ситуацію влада обмежила рух на ділянці траси М8 у напрямку Москви. Частину громадського транспорту в Ярославлі перевели на скорочені або об'їзні маршрути. Міжмуніципальні автобуси, які проходять перекритою ділянкою, тимчасово не курсували.

Російське видання Astra також повідомило про появу в соцмережах фотографій можливих наслідків атаки. На них, зокрема, видно вибиті вікна у будинках. Офіційного підтвердження причин пошкоджень російська влада не надала.

Атака зачепила і Московський регіон. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито знищила два безпілотники, які прямували до столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас у Павловському Посаді Московської області очевидці помітили стовп чорного диму. Що саме стало причиною задимлення та чи пов'язане воно з атакою, наразі не встановлено.

Підвищений рівень небезпеки також оголошували у Владимирській та Івановській областях, а також на південному сході Московської області. Таким чином, атака охопила значну територію центральної частини Росії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – директор ЦРУ у Москві: розкрито причини таємного візиту, чи став мир ближче.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини