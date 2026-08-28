Москва в панике после атаки ВСУ: почему перекрыли трассу и объявили опасность

Утром 28 августа российские регионы снова оказались под атакой беспилотников. О работе противовоздушной обороны заявили в Москве и Ярославской области, а из-за угрозы дронов в регионе перекрыли часть важной трассы М8.

Дрон. Фото: из открытых источников

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об объявлении беспилотной опасности. По его словам, российские военные и силовые структуры пытаются отразить атаку. При этом чиновник не уточнил, какие именно объекты могли быть целями беспилотников.

Из-за ситуации власти ограничили движение на участке трассы М8 в направлении Москвы. Часть общественного транспорта в Ярославле была переведена на сокращенные или объездные маршруты. Межмуниципальные автобусы, проходящие по перекрытому участку, временно не курсировали.

Российское издание Astra также сообщило о появлении в соцсетях фотографий возможных последствий атаки. На них, в частности, видны выбитые окна в домах. Официального подтверждения причин повреждения российские власти не предоставили.

Атака затронула и Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы уничтожила два беспилотника, направлявшихся в столицу. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В то же время в Павловском Посаде Московской области очевидцы заметили столб черного дыма. Что именно стало причиной задымления и связано ли оно с атакой, пока не установлено.

Повышенный уровень опасности также был объявлен во Владимирской и Ивановской областях, а также на юго-востоке Московской области. Таким образом атака охватила значительную территорию центральной части России.

Также издание "Комментарии" сообщало – директор ЦРУ в Москве: раскрыты причины тайного визита, стал ли мир ближе.



