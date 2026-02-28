logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Москва ставить ультиматум: у разі відмови Києва РФ виходить із переговорів
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва ставить ультиматум: у разі відмови Києва РФ виходить із переговорів

Bloomberg пише про те, що Кремль готовий підписати меморандум і навіть відвести війська з низки напрямків, але без територіальних поступок Києва переговори можуть зірватися

28 лютого 2026, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія заявляє про готовність укласти мирну угоду за умови виведення українських військ із Донбасу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом консультацій.

Москва ставить ультиматум: у разі відмови Києва РФ виходить із переговорів

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, заплановані наступного тижня переговори можуть стати вирішальними. У Москві все частіше звучить думка, що продовжувати діалог за посередництва США немає сенсу, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки. У разі відмови президента Володимира Зеленського піти на компроміс, Росія, ймовірно, вийде з процесу.

Одне з джерел стверджує, що Кремль готовий підписати проект меморандуму, якщо Україна виведе сили з частини Донецької області, що залишилася. Після цього може відбутися саміт за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського для фінального затвердження домовленостей.

Співрозмовники видання також зазначають, що Росія нібито готова вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей та не наполягати на розширенні контролю у південних районах Херсонської та Запорізької областей. Москва допускає моніторинг перемир'я під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних контингентів в Україні і відмовляється від вимоги скоротити чисельність ЗСУ.

Переговорні групи США, України та Росії вже зустрічалися в Абу-Дабі та Женеві. За словами джерел, після останнього раунду представники Кремля дали зрозуміти американській стороні, що без вирішення територіального питання подальші консультації втрачають сенс, оскільки решта пунктів близька до погодження.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін зазнав очевидного провалу в реалізації своїх військових планів в Україні. Такого висновку приходить The Financial Times, аналізуючи хід війни та наслідки для Кремля.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини