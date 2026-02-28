Москва ставить ультиматум: у разі відмови Києва РФ виходить із переговорів

Росія заявляє про готовність укласти мирну угоду за умови виведення українських військ із Донбасу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом консультацій.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, заплановані наступного тижня переговори можуть стати вирішальними. У Москві все частіше звучить думка, що продовжувати діалог за посередництва США немає сенсу, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки. У разі відмови президента Володимира Зеленського піти на компроміс, Росія, ймовірно, вийде з процесу.

Одне з джерел стверджує, що Кремль готовий підписати проект меморандуму, якщо Україна виведе сили з частини Донецької області, що залишилася. Після цього може відбутися саміт за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського для фінального затвердження домовленостей.

Співрозмовники видання також зазначають, що Росія нібито готова вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей та не наполягати на розширенні контролю у південних районах Херсонської та Запорізької областей. Москва допускає моніторинг перемир'я під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних контингентів в Україні і відмовляється від вимоги скоротити чисельність ЗСУ.

Переговорні групи США, України та Росії вже зустрічалися в Абу-Дабі та Женеві. За словами джерел, після останнього раунду представники Кремля дали зрозуміти американській стороні, що без вирішення територіального питання подальші консультації втрачають сенс, оскільки решта пунктів близька до погодження.

