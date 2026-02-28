logo

Война с Россией Москва ставит ультиматум: в случае отказа Киева РФ выходит из переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва ставит ультиматум: в случае отказа Киева РФ выходит из переговоров

Bloomberg пишет о том, что Кремль готов подписать меморандум и даже отвести войска с ряда направлений, но без территориальных уступок Киева переговоры могут сорваться

28 февраля 2026, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия заявляет о готовности заключить мирное соглашение при условии вывода украинских войск из Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

Москва ставит ультиматум: в случае отказа Киева РФ выходит из переговоров

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным агентства, запланированные на следующую неделю переговоры могут стать решающими. В Москве все чаще звучит мнение, что продолжать диалог при посредничестве США нет смысла, если Киев не согласится на территориальные уступки. В случае отказа президента Владимира Зеленского пойти на компромисс Россия, вероятно, выйдет из процесса.

Один из источников утверждает, что Кремль готов подписать проект меморандума, если Украина выведет силы с оставшейся части Донецкой области. После этого может состояться саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского для финального утверждения договоренностей.

Собеседники издания также отмечают, что Россия якобы готова вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и не настаивать на расширении контроля в южных районах Херсонской и Запорожской областей. При этом Москва допускает мониторинг перемирия под эгидой США, но выступает против размещения иностранных контингентов в Украине и отказывается от требования сократить численность ВСУ.

Переговорные группы США, Украины и России уже встречались в Абу-Даби и Женеве. По словам источников, после последнего раунда представители Кремля дали понять американской стороне, что без решения территориального вопроса дальнейшие консультации теряют смысл, поскольку остальные пункты близки к согласованию.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин потерпел очевидный провал в реализации своих военных планов в Украине. К такому выводу приходит The Financial Times, анализируя ход войны и последствия для Кремля.




